Det lykkelige par har længe drømt om at blive forældre, og den drøm går i opfyldelse i starten af det nye år.

Allerede da Jonas og Cecilie Handberg for godt halvandet år siden medvirkede i TV 2-programmet ‘Nybyggerne’, snakkede de om, at de gerne ville have børn sammen. Det ønske blev bestemt ikke mindre, efter de få måneder senere blev gift med hinanden.

Til februar går den store drøm så endelig i oplevelse for ægteparret. Her bliver to nemlig til tre hos det forelskede par, når Cecilie føder en søn. Det afslører hun selv på Instagram.

»Vi har bygget en baby. I starten af februar kommer Jonas’ køn i overtal herhjemme! I dag er baby-Handberg 60 procent færdigbagt« jubler Cecilie og fortsætter:

»Vi er sikre på, at vi har skabt den bedste byggegrund sammen af kærlighed, tosomhed, personlighed, benhårdt arbejde og endnu mere kærlighed til hinanden! Endelig er det vores tur« skriver hun.