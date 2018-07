Kærligheden holdt ikke for parret, der nu er gået fra hinanden.

Da seerne i 2016 blev præsenteret for den dengang 16-årige Simona Tayanna i ‘Prinsesser fra blokken’, var der samtidig gensyn med det veltrænede Mensa-medlem Arik Twena. Han medvirkede i den anden sæson af TV3-serien ‘Fristet’, da den rullede over skærmen, men i DR3-serien vendte han altså tilbage til skærmen.

På trods af en stor aldersforskel på 20 år havde Simona og Arik nemlig fundet kærligheden med hinanden og stod frem som kærester i den populære realityserie. Tidligere på måneden kunne Realityportalen så fortælle, at Simona i marts fejrede sin 18-års fødselsdag i sin egen lejlighed, da de to kort forinden var flyttet fra hinanden.

‘Prinsesser fra blokken’-deltageren slog dog fast, at de stadig var kærester og så hinanden hver dag, og at flytningen i stedet skete, fordi de var enige om, at hun skulle prøve at bo alene. Sådan forholder det sig dog ikke længere, og Simona bekræfter nu over for Realityportalen, at de to er gået hvert til sit.

»Ja, det er korrekt, at vi ikke længere er sammen. Det gik ad helvedes til med os til sidst, så jeg valgte at gå fra ham for nogle måneder siden. Vi prøvede at finde sammen igen og igen, men når ting kun ændrer sig den ene vej, er det umuligt,« siger hun og fortsætter:

»Jeg skulle bare noget andet, jeg vil være uafhængig og glad. Han gjorde mig ikke glad længere. Der var sket så mange ting, som jeg ikke har kunnet lægge bag mig. Jeg elsker ham, men det er bedre sådan her.«

Ville kæmpe for kærligheden

Simona ønsker ikke at gå i detaljer med, hvilke ting hun ikke kunne lægge bag sig, men hun fortæller, at hendes tillid blev brudt. Derfor valgte hun at forlade Arik, der dog ikke ville give op uden at kæmpe en hård kamp for kærligheden.

»Men jeg sagde til ham, at han ikke skulle bruge sin tid på at kæmpe, men på at komme videre. For jeg står fast. Jeg har selvfølgelig selv været rigtig ulykkelig. Efter tre år med en mand, hvor der har været mange op- og nedture, og vi har boet sammen, er det svært. Men det er slut. Vi taler slet ikke sammen heller,« siger Simona.

Realitydeltageren havde håbet på, at de kunne forblive venner. Det kommer dog ikke til at ske, og kærester bliver de heller ikke i fremtiden.

»For mit vedkommende er det ikke udelukket (at være venner, red.), men det er det for ham. Han kan ikke være venner med en, han stadigvæk har kærestefølelser for. Men det er udelukket, at vi bliver kærester igen. Det lyder så hårdt, men jeg er gladere uden,« slår hun fast.

Aldersforskellen

I DR3-serien virkede det ikke til, at den store aldersforskel skabte problemer for parret. Men det gjorde det, og Simona slår fast, at aldersforskellen har spillet en rolle i bruddet.

»Ja, det ved jeg, at det har. Jeg udvikler mig hvert sekund, og han har fundet sig selv og ved, hvad han gerne vil have i livet. Jeg oplever sider af mig selv hver eneste dag, som jeg skal nyde og lære at kende. Vi havde mange problemer, som ingen kendte til, så der er mange grunde til, at mine følelser forsvandt,« siger Simona, der ikke vil gå i detaljer.

I øjeblikket leder hun ikke efter kærligheden, men hvis hun igen skal have en kæreste, så forventer hun ikke, at aldersforskellen skal være lige så stor.

»Nej, jeg skal være mig selv nu. Jeg leder ikke efter nogen, og jeg tror ikke, det bliver en på min egen alder, men en i midten eller slutningen af tyverne. Det er nok dem, jeg har allermest til fælles med. Hvis der kommer en fremtidig kæreste.«

Realityportalen har været i kontakt med Arik, der ikke har ønsket at udtale sig til artiklen.

