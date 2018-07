Den nybagte mor har smidt graviditetskiloene og har sommerkroppen klar.

Det var en lykkelig Simone Rasmussen, der tidligere i år blev mor for første gang. Den 12. januar – én dag før terminen – kom datteren Saselia nemlig til verden, og det seneste halve år har været den helt store lykke for ‘Mig og min mor’-deltageren og hendes kæreste.

»Det har uden tvivl været den største gave at blive forældre. Saselia skaber så meget lykke og glæde. Hun er næsten altid glad og en meget nem baby, men jeg må indrømme, at det kan være utrolig hårdt, hvis man ikke får sovet ordentligt – og søvn er der ikke meget af. Heldigvis er min mor god til lige at komme og hygge med hende, hvis jeg har brug for lige at få sovet,« fortæller Simone.

Den lille pige var 47 centimeter og vejede 2130 gram ved fødslen, men den lille størrelse er noget, hun efterfølgende er kommet godt efter.

»Saselia er den sejeste, lille pige. På trods af hendes svære start med sine blot 2130 gram har hun bare indhentet det så flot, og hun ligger pænt inden for gennemsnitskurven. Det har også givet så meget, at vi er flyttet ud i huset, hvor vi har en masse plads samt have, og det kan tydeligt mærkes, at hun nyder det. Tiden går bare alt for stærkt,« slår Simone fast.

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan se eller gense Simone og Bettina på tur til København:

Et godt stofskifte

Men datteren har øget vægten, så er det modsat i den grad sket hos Simone selv, og realitydeltageren er efterhånden i den grad klar til sommerperioden. Det er dog ikke, fordi hun har gjort et stor indsats for det.

»Jeg har faktisk intet gjort – andet end selvfølgelig at gå nogle ture. Jeg er virkelig ikke typen, der gider at træne,« griner Simone, der alligevel har formået at komme af med graviditetskiloene.

»Jeg har nok et godt stofskifte samt er meget aktiv i lege med Saselia,« lyder det fra ‘Mig og min mor’-deltageren.

Tilfreds med spejlbilledet

Før graviditeten vejede Simone 49 kilo, og mens hun ventede Saselia kom der 21 ekstra kilo på. Og de er altså så godt som forsvundet på det halve år.

»Jeg har ikke været på vægten et stykke tid. Tallet betyder ikke så meget, så længe jeg er tilfreds med spejlet. Men jeg vil gætte på, at jeg vejer omkring 52 kilo nu. Jeg har virkelig været heldig at undgå både strækmærker og løs hud,« jubler realitydeltageren, der er godt tilfreds, når hun kigger i spejlet.

»Ja, jeg må da sige, at jeg er tilfreds med mig selv. Selvfølgelig kan man altid finde skønhedsfejl, men det er også med til at være menneske.«

Du kan følge med i Simone og Saselias liv på Instagram, hvor realitydeltageren deler ud af hverdagen. Og faktisk kan du også købe datterens ting, hvis du er interesseret i det. Simone er nemlig blevet ambassadør for Børnetorvet.

»Det betyder selvfølgelig, at jeg selv har en stand med Saselias tøj samt deltager i diverse arrangementer. Jeg er med til at brande deres butik og være deres ansigt udadtil sammen med Saselia. Jeg sælger også Saselias tøj og sager derude,« siger hun.

#sommer #happyplace #varmt #hedebølge #jegklagerikke #bedstesommeri100år Et opslag delt af Simone Skovgaard (@simone_og_saselia) den 25. Jul, 2018 kl. 6.54 PDT

#førstestrandtur #hunbetyderaltformig #jegelskersaselia #hunerenvandhund #mitbarn #hunersød #førstemødemedsand #hunvilbarebade #minverden #likeforlikes #likeandfollow #instalife #sommer Et opslag delt af Simone Skovgaard (@simone_og_saselia) den 28. Jul, 2018 kl. 9.52 PDT

#familytime #førstetur #mitguld #elskerdem #denfynskelandsby Et opslag delt af Simone Skovgaard (@simone_og_saselia) den 15. Jul, 2018 kl. 4.00 PDT

