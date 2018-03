Realitydeltageren er på gaden med en ny sang, der er inspireret af en Netflix-serie og mobning.

Vi lærte hende for alvor at kende i Kanal 4-programmet ‘Mig og min mor’, men siden er der sket meget hos Victoriah Bech, der efterfølgende er flyttet til USA, hvor hun bor og forsøger at slå igennem som sanger.

Realitydeltageren har tidligere udgivet et par singler – blandt andet ‘Machine Gun Love’ og ‘Hands Up’– og nu har hun endnu en sang på gaden.

»Min nye sang ‘Lost’ handler om at være forvirret og ikke at vide, hvilken retning man skal gå i livet. Sangen skrev jeg samtidig med, at jeg så ’13 Reasons Why’ (‘Døde piger lyver ikke’ på dansk, red.) på Netflix,« fortæller Victoriah til Realityportalen.dk.

»Den er inspireret af følelsen af at være ensom, uden man nødvendigvis er alene. Den handler om at have lyst til at give op og ikke altid forstå timingen og processen i ens liv. Uanset om du følger din drøm som musiker, advokat eller læge er det alle følelser, vi går igennem, hvilket gør sangen meget let at relatere til.«

Mobbet hele sin skoletid

Netflix-serien handler i bund og grund om mobning, og det er noget, som ‘Mig og min mor’-deltageren i høj grad kan relatere til. Hun har nemlig selv oplevet mobning på egen krop.

»Hele min skoletid var jeg udsat for mobning på den ene eller anden måde, hvilket har gjort, at jeg i dag vil gøre alt, jeg kan, for at sikre mig at andre ikke går gennem det samme, som jeg gjorde,« siger Victoriah.

»Når jeg i dag arbejder på hjemløse-shelteret i Skidrow og underviser og leger med de hjemløse børn, griber jeg ind, hvis man ikke er søde ved hinanden. Jeg kan slet ikke have, at de unger er triste og kede af det. Jeg ved fra mig selv, hvor ondt det gør at blive mobbet.«

Hun fortæller, at hun har fået undskyldninger fra flere af dem, der stod bag mobningen i folkeskolen.

»I dag har flere af de personer, som mobbede mig, sagt, at de i virkeligheden var usikre, og at de var misundelige på mig, fordi jeg var målrettet og vidste, hvad jeg ville med mit liv, og fordi jeg havde en drøm, som jeg nu lever ud. Og så var der jo dem, som bare gik med mobberne – de, som ikke greb ind. Flere af dem har siden undret sig, når jeg har konfronteret dem med det, som de har gjort.«

»Desværre er der så mange, der slet ikke er klar over, at de mobber. Folk tænker slet ikke over, at hvert et ord, handling og så videre har betydning for folk omkring dig. Det kan være små ting som at blive ekskluderet fra filmaften, en gruppechat eller en negativ kommentar på de sociale medier. Derudover er det fuldstændig ligegyldigt, om du er en nørd, tynd, tyk, grim eller pæn – alle kan blive udsat for mobning. For der er aldrig nogen god grund til, at du bliver mobbet.«

Har påvirket meget

Mobningen har sat sine spor i Victoriah, der prøver at vende det til noget positivt.

»Det har påvirket mig på den måde, at jeg er passioneret i arbejdet med mennesker, som ikke har det godt. De, som mobbede, er jo i virkeligheden helt ligeglade med andre mennesker, for ellers ville de jo ikke mobbe! Jeg elsker at være mentor og være der for de hjemløse børn og unge. Og jeg har adopteret to hjemløse hunde, som havde det skidt her i L.A.«

‘Mig og min mor’-deltageren har i dag lagt mobningen bag sig, men det ryster hende ofte, hvor hård tonen er på de sociale medier – også fra voksne, der burde vide bedre.

»Desværre er det ikke kun børn og unge, der mobber. Det gør voksne også. Selv om jeg stort set kun får positiv feedback fra folk, undrer det mig stadig de få gange, jeg får en ondskabsfuld kommentar. Det er lidt absurd, at en voksen mand gider at tage tid ud af hans dag for at svine mine YouTube-videoer til. Han burde få sig en hobby, da han tydeligvis har for meget tid.«

»Jeg bor i Los Angeles og lever mine drømme ud – hvad laver du som mobbede? Jeg ved, hvilken vej jeg vil gå. Og jeg kan klare både op- og nedture, for jeg har haft begge dele allerede.«

Herunder kan du høre den nye sang samt Victoriahs tidligere sange:

