Nicholas Westwood Kidd var på alles læber som en del af Cheff Records i begyndelsen af 2010'erne.

Han var kun lige fyldt 20 år, da han sammen med navne som TopGunn og Klumben satte dagsordenen og væltede den danske rapscene som en del af pladeselskabet Cheff Records.

Nørrebro-rapperen Kidd startede det sidste årti med at tage landet med storm med numre som "Ik lavet penge" og "Uhh det er så svært at være så god" for derefter at forsvinde igen. Og nu er det flere år siden, han sidst har udgivet musik i sit eget navn.

Men i denne uge er den nu 30-årige rapper dukket op på musikstreamingtjenesterne igen - først med den knap to minutter lange "Gang Igen" og fredag med nummeret "Bare dans", der er startskuddet til en ny epoke i rapperens karriere.

- Jeg har hele tiden lavet musik, men jeg har ærlig talt bare være intimideret af at skulle udgive, kombineret med en selvskabt forventning til at leve op til hvad der skete for ti år siden, forklarer Nicholas Westwood Kidd i en pressemeddelelse.

Men selv om der har været stille fra musikeren, vil han ikke kalde det et comeback.

- Nu har jeg bare endelig taget mig sammen til at dele det med resten af verden. Det vigtigste for mig har dog været at minde mig selv om, at jeg udgiver musik for min egen skyld.

- Det føles rigtigt og giver mig samme energiske følelse, præcis som det gjorde dengang, siger han i pressemeddelelsen.

Sidst Kidd udgav noget i eget navn var tilbage i 2017, hvor han blandt andet udkom med singlen "Bedre" featuring Don Stefano. Tidligere i år gæstede han Emil Kruses single "Stjerner".

/ritzau/