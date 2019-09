For Benjamin Hav fra rapduoen Benal er det vigtigt at påvirke folk med musikken. Allerhelst til tårerne løber.

Rapperen Benjamin Hav, der har væltet Danmark med hits som "Uh Babe" og "Nu her" i gruppen Benal, gik kun i folkeskole, da han første gang mærkede trangen til at underholde andre.

- Det var en slags overlevelsesmekanisme i skolegården. Jeg kunne mærke, at det var fedt, når andre havde det fedt, fortæller han.

I folkeskolen var det en mælkekasse, han kravlede op på. I dag er det landets største scener. Og mens han i starten måtte tilbyde at underholde andre, kan han i dag mærke, at der er noget, der er vendt.

- Jeg begynder at få den følelse nu, at folk siger, jeg skal gå op på den mælkekasse, og at nogle ovenikøbet gerne vil betale penge for at se mig stå deroppe. Det er dejligt, siger musikeren, der udgør Benal sammen med produceren Magnus Albert Wanscher.

Men pludselig er det ikke nok for Benjamin Hav bare at få lov at stå på scenen. Det skal kunne mærkes, når han går derop.

- Første skridt er at få folk til at købe billetter, andet skridt er at bearbejde deres følelsesliv på en måde, så mit eget følelsesliv bliver påvirket. Det er min ambition, siger Benjamin Hav og uddyber:

- Når man står deroppe på scenen, så vil man også gerne have folk til at føle noget og måske få dem til at græde. Der er nogle få mennesker, der græder, men jeg vil gerne have alle til at græde.

- Det er det farlige ved mit syge sind, at der ikke er nogen grænse for, hvad jeg begynder at forvente og håbe. Det taler jeg med min kone om, siger Benjamin Hav og smiler.

Succesen skal efter hans mening ikke nødvendigvis måles i indkomst eller popularitet.

- Hvor mange mennesker, der kommer til koncerterne, og hvor mange penge, man tjener, er ikke så væsentligt længere, når man når over en vis grænse. Så handler det om, hvad det er for nogle oplevelser, mig og de mennesker deler. Den form for glæde og samhørighed, den betyder meget for mig, siger han.

Det kræver noget at få folk til at give los til de store følelser, og det er noget, sangeren godt kan lide at udforske.

- Jeg prøver for eksempel at læse nogle psykologbøger. Jeg har i to år prøvet at få Jan Hellesøe (fra "Fuckr med din hjrne", red.) til at komme med os i produktionsøveren for at lære os mere om, hvordan man påvirker sjælen.

- Hvordan man giver sjælen sådan et "five finger death punch". Det arbejder jeg meget med. Jeg er ikke lykkedes med det endnu, men jeg er begyndt at forstå komponenterne, siger Benjamin Hav.

Han har opdaget, at det hjælper, hvis han selv tør åbne sig.

- Nogle gange forsøger jeg stille mig op på mælkekassen og trække bukserne ned. Alle folk går jo rundt med et skjold. Det kender jeg også fra mig selv. Det bunder i usikkerhed og "kan folk nu lide mig?". Men hvis vi alle sammen slapper lidt mere af, så hjælper det, og det er min erfaring, at det øger antallet af glædes-pixels i det samlede billede, siger han.

Benal optræder ved The Voice i Tivoli den 7. september.

/ritzau/