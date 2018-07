Høj på 'The Minds of 99's koncert stillede jeg mig over i køen til den populære danske pizzakæde Gorm's Pizza, hvor adskillige festivalgængere også havde fundet hen.

Vi var tre personer, der smagte på de to pizzaer, som pizzabiksen har at byde på. Den ene med stærk salami, rucola og pesto (105 kroner). Den anden med kartoffel, gedeost og trøffel (85 kroner).

Salamipizzaen var ganske enkelt fremragende. En super lækker ventriciana-pølse, der gav lidt power til min efterhånden trætte Roskilde-smagsløg. Bunden fint bagt.

Kartoffelpizzaen var derimod en skuffelse. Den havde fået lidt for meget salt af de travle servitricer, og de havde også for nærige med gedeosten. Desuden var kartoflerne en anelse for al dente til min smag. Men de havde selvfølgelig også travlt med at servicere en 50 meter lang kø, så det kan jo være, at de skyndte sig lidt med at få pizzaerne ud af ovnen.

Gorms kartoffelpizza havde fået lidt for meget salt. Vis mere Gorms kartoffelpizza havde fået lidt for meget salt.

Når man køber en pizza til 105 kroner, så forventer jeg et solidt måltid. Men Gorms begår en klassisk fejl på Roskilde Festival, som i den grad trækker ned. Pizzaerne var alt for små - hvert fald hvis man har en god appetit. Som du kan se på billederne, så lovede æskerne en anelse mere i forhold til størrelsen på indholdet. Det er bare så ærgerligt, at det er størrelsen på pizzaen, der skal være med til at trække ned. Så meget kan det vel heller ikke koste at bruge lidt ekstra dej? Det er ærlig talt træls, at man skal gå rundt og være kronisk sulten.

Det gode: Salamipizzaen smagte fremragende.

Det dårlige: Kartoffelpizzaen var bob-bob, og den havde fået for meget salt. Begge pizzaer var på størrelse med det, som man normalt ville betegne som en 'frokostpizza'. Prisen fulgte desværre ikke med.

Dommen: Smagen på salami-pizzaen var i top. Hvis kartoffelpizzaen havde været lige så god, så ville man kun kunne klandre Gorm's for de små størrelser. Gorm's Pizza på Roskilde Festival har styr på gørelsen, men ikke størrelsen.