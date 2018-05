De visuelle effekter i thrillerserien "The Rain" er imponerende, mens plottet er set før, mener anmelderne.

København. De danske anmeldere er ikke udelukkende begejstrede for den nye thrillerserie "The Rain", der er lavet til den amerikanske streamingtjeneste Netflix.

Serien udspiller sig blandt andet i København, der er blevet en spøgelsesby, efter at en virusbefængt regn har taget livet af befolkningen.

Her følger man en gruppe unge, der kæmper for at overleve.

Soundvenue og Politiken kvitterer begge med tre stjerner.

- Et ambitiøst, men ikke vildt vellykket bud på en dansk young-adult-dystopi i ånden efter "The Hunger Games", "Divergent", og hvad de ellers hedder, skriver Soundvenue.

Også Politiken mener, at "The Rain" leder tankerne hen på andre velkendte serier:

- Dynamikken i gruppen af overlevere minder så meget om intrigerne i "The Walking Dead", at man får en fornemmelse af plot tilpasset Netflix' algoritmer".

Serien er skabt af den danske trio Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobsen og Christian Potalivo. Men det er seriens visuelle effekter, som blandt andre danske Jonas Ussing står for, der høster mest anerkendelse.

- Der er tale om computerskabte billeder, som får det til at se så realistisk ud, at man retter sig op i stolen for at få det hele med, skriver Politiken.

Der er dog også roser til overs for seriens omdrejningspunkt, søskendeparret Simone og Rasmus, der spilles af Alba August og Lucas Lynggaard Tønnesen.

Soundvenue kalder Alba August for "stortalentet", mens Politiken skriver, at Lucas Lynggaard Tønnesen har "en udstråling, der ligner en karrierekickstarter".

Det er første gang, at en original Netflix-serie er blevet produceret i Skandinavien.

Serien har premiere på Netflix 4. maj.

/ritzau/