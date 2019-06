Den danske sci-fi-serie "The Rain" vender tilbage i 2020 med seks nye afsnit.

Fans af den postapokalyptiske tv-serie "The Rain" kan se frem til mere katastrofestemning i det kommende år.

"The Rain", som er den første danskproducerede Netflix-serie, vender nemlig tilbage med en tredje og sidste sæson.

Det oplyser Netflix i en pressemeddelelse.

- Vi føler os meget privilegerede over at kunne fortsætte vores gode samarbejde med Netflix på den tredje og sidste sæson, lyder det fra seriens producer, Christian Potalivo, og manuskriptforfatter, Jannik Tai Mosholt, i pressemeddelelsen.

- Vi har altid set det som en historie over tre sæsoner og sigter efter at give karaktererne i showet en intens rejse i vores sidste sæson, samtidig med at vi vil give seerne den store finale, de fortjener, og som vi altid har villet fortælle, lyder det fra The Rain-skaberne.

Tredje sæson af "The Rain" kommer til at bestå af seks afsnit og er sat til at få premiere i 2020.

Sæsonen vil samle op, hvor anden sæson sluttede, og seriens bærende skuespillere, Alba August, Lucas Lynggaard Tønnesen, Mikkel Boe Følsgaard, Sonny Lindberg og Lukas Løkken, er fortsat på rollelisten.

"The Rain" havde første gang premiere i 2018.

I Danmark har seriens første to sæsoner fået lunkne modtagelser af anmelderne, men serien har haft godt fat i publikum.

Ifølge Netflix har 30 millioner seere set "The Rain", hvilket gør serien til den mest sete ikke-engelske Netflix Original.

/ritzau/