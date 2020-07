Der forhandles om en aftale for brug af dansk musik på YouTube. Nu vil Google fjerne det, til den er på plads.

Google vil inden for kort tid fjerne al dansk musik fra videotjenesten YouTube.

Det skriver Koda, der administrerer rettigheder for komponister og sangskrivere, i en pressemeddelelse.

Parterne forhandler i øjeblikket om en ny aftale om brug af musik på YouTube, efter at den nationale aftale udløb i april.

Der arbejdes på at laves en fællesnordisk aftale, som skal erstatte de norske, finske og danske komponist- og sangskriverselskabers lokale aftaler.

Aftalen er ifølge Koda midlertidigt blevet forlænget, hvilket ifølge organisationen er helt normalt i branchen.

Som betingelse for en midlertidig forlængelse har Google dog nu krævet, at pengene, YouTube betaler for brug af musik, reduceres med knap 70 procent.

Det har organisationen afvist, og Google har torsdag meddelt, at medlemmerne ikke vil få indhold vist på platformen, før en ny aftale mellem parterne er på plads.

Koda undrer sig over den "ekstremt aggressive tilgang", Google har til forhandlingerne, som ifølge organisation har gjort fremskridt de seneste uger.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vores medlemmer igennem mange år har været stærkt utilfredse med betalingsniveauet på YouTube, siger Kodas administrerende direktør, Gorm Arildsen, i en kommentar.

- Og det er heller ikke nogen hemmelighed, at vi fra Kodas side har været aktive fortalere for et opgør med tech-giganternes free-ride og underbetaling af kunstnerisk indhold i forbindelse med EU's Copyright-direktiv.

- At Google nu kræver betalingen reduceret med knap 70 procent i en midlertidig aftaleforlængelse, forekommer nærmest bizart, mener han.

Dan Chalmers, der er direktør for YouTube Music i Europa, siger i et skriftligt svar, at Koda beder om væsentligt mere, end der betales andre steder i verden:

- Og det mener vi ikke er rimeligt over for vores andre partnere og indholdsskabere. Og uden licens er vi ikke i stand til at gøre indholdet tilgængeligt i Danmark.

- Men vores dør forbliver åben for at fortsætte dialogen og bringe musikindholdet tilbage til YouTube, skriver han i en kommentar.

/ritzau/