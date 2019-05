Til efteråret skal model Cecilie Haugaard været en af to værter på "Danmark har talent".

Når talentkonkurrencen "Danmark har talent" igen ruller over skærmen til efteråret, er det med modellen Cecilie Haugaard i front.

Sammen med sig har hun medvært og youtuber Rasmus Brohave. De to skal underholde bag scenen og sende deltagerne godt ind på scenen.

Begge kendisser er at finde på den røde løber til årets ELLE Style Awards, som afholdes i København fredag aften.

- Jeg er ikke nervøs endnu, men mere spændt. Jeg må bare kaste mig ud i det, siger Cecilie Haugaard om værtsrollen.

Den 28-årige model, som på Instagram er kendt under brugernavnet Cillemouse, sørger for selv at forberede sig, men nyder også godt af støtte og hjælp fra sine omgivelser.

- Jeg har et fantastisk hold bag mig, som er gode til at klæde mig på. Der er coaching, spørgeteknik-runder, manuskriptgennemgang. Folk er gode til at være tålmodige, og jeg har en rigtig god medvært, som støtter mig og giver gode råd, siger hun på den røde løber.

Det er første gang, Cecilie Haugaard skal påtage sig en værtsrolle.

- Når vi skal sende live, kan der nok godt komme lidt nerver på, men so far synes jeg, det er spændende.

- Jeg lavede en mini-doc med TV 2, og der skulle jeg lige have tre gange foran kameraet, hvor jeg var lidt nervøs. Men fjerde gang var jeg bare mig selv.

Cecilie Haugaard var tidligere i år aktuel serien "Cillemouse - den falske virkelighed" på TV2 Play, hvor hun forsøger at gøre op med perfekthedskulturen på sociale medier.

Udover Rasmus Brohave og Cecilie Haugaard som værter er dommerne Peter Frödin, Sus Wilkins, Simon Jul og Signe Lindkvist.

Det er den syvende sæson af "Danmark har talent", som får premiere til efteråret.

/ritzau/