Cecilie Haugaard skal det kommende år forsøge at skaffe så mange penge som muligt til Røde Kors.

Hvert år på Roskilde Festival bliver en gruppe kendte danskere fra kultur- og erhvervslivet indlemmet i en helt speciel klub, hvor der er ét formål: At hjælpe med at skaffe så mange midler som muligt til Røde Kors i løbet af de næste 12 måneder.

I år er modellen og tv-værten Cecilie Haugaard en af dem, der er blevet udpeget af Røde Kors til at komme med i klubben, og det er hun stolt af.

- Jeg synes, det er fedt, og jeg var smigret, da jeg blev spurgt, om jeg ville være med. Hvis der er nogen, der mener, at jeg kan gøre noget for at hjælpe Røde Kors og støtte dem, der har brug for hjælp, så vil jeg gerne det. Det er en fed følelse, siger Cecilie Haugaard.

Hvordan de ti medlemmer vil skaffe pengene, må de selv bestemme, men der er noget at leve op til. I det forgangne år lykkedes det klubben at samle mere end 2,5 millioner danske kroner ind.

Cecilie Haugaard har allerede gjort sig nogle tanker om, hvad hun vil sætte i søen.

- Jeg er gået i tænkeboks. Jeg synes, vi skal lave noget fundraising, måske en middag eller noget, hvor man kan bruge sit netværk og dem omkring sig, der har lyst til at donere eller støtte noget godt, siger Cecilie Haugaard, der er gift med sangeren Christopher.

- Og så er der den sociale medie-verden, nu er jeg jo også influencer, så det kan jo være, jeg kan gøre noget der, siger hun og smiler.

De andre ni danskere i klubben tæller blandt andre komikeren Rune Klan og kunstneren Mikael B., og Cecilie Haugaard ser frem til at se, hvad de kan bedrive sammen.

- Jeg glæder mig til at blive inspireret af de andre til, hvor langt vi kan nå, og hvad vi kan gøre for at få skaffet så mange midler som muligt til Røde Kors. Og jeg glæder mig til også at lære noget af de andre, siger hun.

Cecilie Haugaard kan til efteråret ses som vært på "Danmark har talent".

/ritzau/