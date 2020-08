TV2 News-vært Anna Ingrisch, der er gift med journalist Martin Krasnik, bekræfter nyheden over for Se og Hør.

Den kendte journalist Martin Krasnik, chefredaktør på Weekendavisen, kan snart kalde sig for far til fem.

Hans hustru, TV2 News-værten Anna Ingrisch, er gravid.

Det bekræfter hun over for Se og Hør.

Sammen har parret i forvejen tvillinger, mens Martin Krasnik har to større børn fra et tidligere ægteskab.

- Rygterne er skam sande. Jeg har termin i det nye år, siger Anna Ingrisch til ugebladet og tilføjer, at der kun er en enkelt på vej denne gang, og at parret endnu ikke kender kønnet på den lille ny.

- Jeg er jo vant til at få børn to ad gangen: først mine to elskede bonusbørn, som jeg jo fik på én gang, da jeg mødte min mand, så tvillingerne - og nu så blot en enkelt nummer fem. Det bliver sjovt og uvant, siger hun til Se og Hør.

I februar 2017 skrev Ekstra Bladet, at Anna Ingrisch og Martin Krasnik, der begge tidligere har arbejdet hos Danmarks Radio, på daværende tidspunkt havde dannet par i et års tid.

Anna Ingrisch havde Martin Krasnik med som kavaler, da hendes kollega fra Radio24syv Josefine Kofoed giftede sig med den tidligere forsvarsminister Peter Christensen (V) i august 2016.

31-årige Anna Ingrisch og 49-årige Martin Krasnik blev selv gift, kort inden hun nedkom med parrets tvillinger - en søn og en datter - i 2017.

