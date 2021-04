Fans af "Sommerdahl" kan glæde sig over, at det ikke er forbi med Peter Mygind og co.

Anden sæson af krimiserien "Sommerdahl" er netop rullet over skærmen på TV2 Charlie.

Men det er ikke afslutningen på fortællingen om politiefterforskeren Dan Sommerdahl, makkeren Flemming og kriminalteknikeren Marianne, der har været gift med Dan Sommerdahl, men som nu har fået et gensidigt godt øje til Flemming.

"Sommerdahl" vender nemlig tilbage med en tredje sæson.

Peter Mygind, som spiller Dan Sommerdahl, bekræfter nyheden over for Se & Hør og teaser for lidt af den kommende sæson.

Det bliver nemlig ikke kun mordgåder i og omkring Helsingør, som fylder Dan Sommerdahls hoved i tredje sæson.

Det gør trekantdramaet mellem ham, ekskonen og bedstevennen også.

- Hvordan tackler Dan mon det? Vil han slå hånden af dem, eller kan han tage fat om sine indre dæmoner og få sig selv til at tilgive dem? Det får vi at se, siger den 57-årige skuespiller til ugebladet.

"Sommerdahl" har sikret TV2 Charlie sin hidtil største seerrekord ifølge tal fra Kantar.

Over 700.000 seere så nemlig med, da anden sæson havde premiere i midten af marts.

/ritzau/