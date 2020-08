Ane Høgsberg venter sit første barn med kæresten Lasse Madsen.

Der er ekstra meget at smile af hjemme hos komikerparret Ane Høgsberg og Lasse Madsen.

De to venter nemlig deres første fælles barn.

Det annoncerer parret på deres respektive Instagram-profiler.

Lasse Madsen har delt et billede af Ane Høgsberg, der holder om sin spirende babybule, mens den vordende førstegangsmor har delt et foto af hele den voksende familie bestående af kendiskæresten, hans barn fra et tidligere forhold og familiens hund.

- Hvis man ser godt efter, så er der på det her billede: en doodle, to voksne og to børn. Hurra og tillykke til os, vi skal være forældre sammen, lyder det fra Ane Høgsberg.

Det er væltet ind med lykønskninger til parret. Blandt andre fra skuespillerinden Neel Rønholt, sangerinden Fallulah, tv-værten Christian Degn og Vild med dans-danserinden Jenna Bagge.

Ane Høgsberg vandt i 2016 talentprisen til Zulu Comedy Galla.

Den 32-årige komikerkomet har siden medvirket i "Vild med dans" og kan i øjeblikket ses som vært på DR-programmet "Alle hader feminister".

Lasse Madsen arbejder ligeledes på DR, hvor han er vært på DR Ultra.

Se Ane Høgsbergs billede her: https://www.instagram.com/p/CD6z2EehW29/

Se Lasse Madsens billede her: https://www.instagram.com/p/CD61hDyFhyr/

/ritzau/