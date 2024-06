Mikkel Klint Thorius' far døde for seks år siden. Men man går ikke over grænsen, hvis man laver jokes om det. Faktisk er det befriende for den 32-årige komiker.

Der er nærmest ikke nogle jokes om komiker Mikkel Klint Thorius, der går over stregen. Hans grænse er i hvert fald ikke blevet overskredet endnu.

- Men jeg er muligvis også lidt hærdet af en branche, hvor man hører mange hårde jokes, siger han.

Ikke engang hans fars død er et emne, man skal holde sig fra.

Det bliver slået fast i Prime Video-programmet "Roasted: Verdens sjoveste ferie". I det femte afsnit er det Mikkel Klint Thorius, der sidder i den varme stol og bliver "grillet" af blandt andre Lasse Rimmer, Linda P og Tobias Dybvad.

Her handler flere jokes netop om farens død.

- Du er sådan en omvendt Batman. Din far døde alt for sent, siger komiker Simon Talbot i sin "roast" af Mikkel Klint Thorius.

Også komiker Ane Høgsberg bringer farens død ind i sin "roast".

- Så sker der noget i 2017. Noget helt fantastisk. Din far dør. Det er en kæmpe chance for modgang Mikkel. Endelig noget, vi kan bruge til noget, siger hun.

Det er snart syv år siden, at den 32-årige komiker mistede sin far.

- Han er jo død. Så det gør ikke ondt på mig, når andre laver jokes omkring det, siger han.

Faktisk synes Mikkel Klint Thorius, at det var modigt, at de andre turde at gå så hårdt til ham.

- Jeg synes, at det var fedt, at de ikke havde berøringsangst. Det er fedt at vise, hvad humor også kan, og at man ikke altid behøver at sige: "Det gjorde ondt", og "det var for meget", siger Mikkel Klint Thorius og tilføjer:

- En ting er, at de ved, at jeg godt kan tage det, men noget andet er publikums grænser. Jeg tror, at det hjalp, at jeg selv sad og grinte. Hvis jeg bare havde siddet og stirret med tårer i øjnene, så havde publikum nok ikke grint med.

Det er ikke første gang, at kolleger laver jokes om hans fars død. Allerede efter en måned kom de første. Dengang var han stadig midt i sorgen.

- Jeg kan huske, at jeg syntes, at det var sindssygt befriende, at man kunne tale om det på sådan en "livet går videre"-agtig måde. De kunne jo også mærke, at jeg havde brug for, at det hele ikke var så trist og seriøst, siger han.

Mens Mikkel Klint Thorius var i den spanske ferieby Marbella for at optage "Roasted: Verdens sjoveste ferie", sad hans mor og bror hjemme i Danmark. Da komikeren kom hjem, spurgte de, hvilke jokes de andre komikere havde lavet.

- Så sagde jeg, at der blev kørt rigtig meget på, at min far var død, og det syntes de også, var pissegrineren, fortæller han.

Det kan måske lyde barskt, at et nært familiemedlems død bliver brugt i en joke. Men sådan tænker Mikkel Klint Thorius ikke.

- Det er jo lidt sådan, at komikere viser, at de godt kan lide hinanden. Så selv om det godt kunne gøre lidt naller nogle gange, så var det også meget rart og en form for bekræftelse, siger han og tilføjer:

- Det er jo noget, vi altid har gjort i comedy. Backstage er der nærmest blevet sagt hårdere ting end det, der blev sagt på scenen foran publikum.

Det femte afsnit af "Roasted: Verdens sjoveste ferie" kan ses på streamingtjenesten Prime Video fra fredag 31. maj.

/ritzau/