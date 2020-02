Den danske komiker Nikolaj Stokholm er blevet far til en lille dreng, som har fået navnet Osvald.

Livet er fyldt med babylykke for den danske komiker Nikolaj Stokholm for tiden.

Han er nemlig blevet far for første gang til en lille dreng, der har fået navnet Osvald.

Det afslører den 30-årige standupkomiker og talkshowvært på Instagram, hvor han har delt et billede af sig selv med sin lille søn i armene.

I teksten til billedet fortæller Nikolaj Stokholm også, at fødslen kom i vejen for to planlagte shows i Rødovre.

- 4,5 kilos ren kærlighed landede i vores arme for knap en uge siden i form af vores elskede Osvald. P.S. undskyld til Rødovre for at måtte rykke de to shows. Men mussemor havde brug for mig, skriver Nikolaj Stokholm til billedet.

Den danske komiker danner par med hustruen Isabella Jøhnke. De mødte hinanden i 2013 og blev gift i 2016.

Nikolaj Stokholm er lige nu aktuel med standupshowet "Turen går til Nikolaj Stokholm".

Se hans opslag her:

https://www.instagram.com/p/B8gfepIJoOs/

/ritzau/