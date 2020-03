Komiker Lasse Rimmer har valgt at aflyse flere shows af hensyn til sin hustru, som er hjertetransplanteret.

Lasse Rimmer går med livrem og seler for at undgå at blive smittet med coronavirus, og derfor har den kendte komiker valgt at aflyse flere af sine kommende shows.

Det skyldes, at hans hustru, Line Hoffmeyer, er hjertetransplanteret.

- Jeg har glædet mig til at optræde i Præstø og Holbæk i denne uge. Og på Comedy Zoo i weekenden næste uge.

- Jeg elsker samtidig min hustru meget højt, og hendes immunforsvar ville slet ikke tåle at blive smittet med COVID-19. Hun vil dø, hvis hun bliver smittet. Helt enkelt. Så jeg har været nødt til at melde afbud. Jeg ville aldrig tilgive mig selv at være ham, der slæbte smitten med hjem, skriver Lasse Rimmer i et opslag på Facebook.

Den 47-årige komiker har derfor allieret sig med to kolleger, der kan træde i hans sted.

- I Præstø og Holbæk har Thomas Warberg og Christian Fuhlendorff allerede sagt ja til at afløse. Det er sgu en opgradering, hvis I spørger mig. Zoo finder vi lige ud af. Ja. Sorry. Det her kunne jeg ikke lige finde ud af at formulere på en sjov måde, skriver han.

Line Hoffmeyer er født med et for stort hjerte, og efter et langt sygdomsforløb fik hun i 2012 et nyt hjerte, som har en holdbarhed på cirka 16 år.

Parret blev gift ved et stort bryllup i Aarhus i august 2019.

