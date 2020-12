Popstjernen Lord Siva og modellen Ulrikke Toft Simonsen har ikke travlt med at blive gift.

For snart et år siden friede popsangeren Lord Siva til modelkæresten Ulrikke Toft Simonsen.

Men parret har ikke travlt med at gifte sig, selv om traditionen foreskriver, at et bryllup skal stå senest et år efter forlovelsen.

Den beslutning har intet med coronapandemiens forsamlingsforbud at gøre, understreger Lord Siva på den røde løber til årets Danish Music Awards.

- Jeg havde bare lyst til, at vi skulle være forlovede, så det går vi og hygger os med og synes, er mega fedt, fortæller Lord Siva, der bærer det borgerlige navn Brian Sivabalan.

- Vi har ikke travlt med noget. Det (brylluppet, red.) er der ingen, der ved, hvornår sker.

Det var i sin tid musikken, der bragte parret sammen.

27-årige Ulrikke Toft Simonsen og 31-årige Lord Siva mødte hinanden for nogle år tilbage i et kælderstudie i Montanagade i Aarhus gennem fælles venner fra den aarhusianske musikscene.

Senere blev de genforenet til en koncert, hvor Ulrikke Toft Simonsen havde medbragt et tatoveringssæt og tilbød tatoveringer til alle, der ønskede sådan en.

Det gjorde Lord Siva, som fik tegnet et egyptisk øje på skulderen.

Det blev starten på et venskab, som siden udviklede sig til kærlighed - og efter et par års forhold en forlovelse.

Efter frieriet tog parret på en længere rejse, som også fungerede som en slags parforholdstest, sagde Lord Siva til Ritzau på den røde løber til Zulu Awards tidligere på året.

- Vi har ikke prøvet at rejse sammen i så lang tid før, men det gik bare mega godt. Vi kørte Costa Rica rundt, snorklede og red på heste. Det gik rigtig godt, og Ulrikke er helt vildt sjov og charmerende, og jeg elsker bare at være sammen med hende, lød det fra popstjernen.

Ulrikke Toft Simonsen er - som efternavnet antyder - datter af den tidligere topmodel og nuværende psykolog Renée Toft Simonsen, der er gift med musikeren Thomas Helmig.

Kort efter frieriet fortalte Ulrikke Toft Simonsen i et interview med Ritzau, at brylluppet skal stå på Mols, hvor familien har sommerhus.

- Det er perfekt, lød det fra Ulrikke Toft Simonsen.

Se hendes forlovelsesring her: https://www.instagram.com/p/B8I6rf3FHhz/?utm_source=ig_web_copy_link

