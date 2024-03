Det er ikke al ballast, der er godt gods at slæbe på, lyder det fra skuespiller og presserådgiver Anne Sofie Espersen.

For skuespiller Anne Sofie Espersen var det en kontrastfyldt rejse, da hun tog fra Danmark til Sydkorea for at være med i TV 2-programmet "Shaolin".

Fra at have en hverdag med fuld fart på skulle hun trække stikket for at lære om den ældgamle kinesiske livsfilosofi shaolin i et afsides tempel sammen med otte andre kendte danskere - blandt andre tv-vært Sarah Grünewald og skuespilleren Esben Dalgaard.

Gennem meditation, åndedrætsøvelser og kampkunst er shaolin en søgen efter at blive den bedste version af sig selv.

- Det, at man kan se livet i et nyt lys, er en fed gave at få forærende. Og for mig var det god timing i forhold til at skulle indtage et nyt job i en hel ny verden. Det var som at viske tavlen ren, siger Anne Sofie Espersen.

Anne Sofie Espersen er oprindelig uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole i København og har i mange år lavet både teater, film og tv-serier. Hun er blandt andet kendt fra tv-serien "Borgen". Senest har hun haft en rolle i filmen "Synkefri" fra 2023, hvor hun spillede side om side med sin søn Sylvester Byder.

Men siden begyndelsen af 2023 har Anne Sofie Espersen arbejdet som presserådgiver hos erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Dog har hun ikke lagt skuespillet på hylden og tager telefonen, hvis nogen skulle ringe med en rolle.

Men under "Shaolin" var den gemt væk.

Selv om Anne Sofie Espersen lærte meget om sig selv under opholdet, fik hun dog mest ud af det, hun efterlod i Sydkorea.

- Det kommer måske an på alder. Men når man er 50 år, som jeg er, så går man og slæber rundt på nogle fortællinger om, hvem man er - "jeg har jo oplevet det og det, så jeg er jo sådan og sådan", siger skuespilleren.

- Men det er ikke al ballast, der er godt gods at slæbe på. Så der var ret meget, jeg havde trang til at slippe, siger hun videre.

Under en meditation gav Anne Sofie Espersen slip på noget af den selvforståelse, der tyngede hende. Og med ét begyndte hun at græde.

- Det var nogle fortællinger, som jeg fik taget afsked med, siger hun og knipser, før hun fortsætter:

- Det skete lige pludselig i en meditation. Så var det væk. Der løb tårer ud af mine øjne, men jeg var ikke ked af det. Det var en helt fysisk reaktion, på at nu var jeg af med det, siger hun.

Anne Sofie Espersen kalder at sige farvel til de gamle narrativer for "det måske allerdejligste" som hun tog med sig fra oplevelsen i Sydkorea.

"Shaolin" kan ses på TV 2 og TV 2 Play.

/ritzau/