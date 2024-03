Den tidligere OL-svømmer Sarah Bro ville ønske, at hun dengang havde nogle værktøjer til at opfange, hvad en hård retorik gør ved ens mentale velvære.

Da Sarah Bro indstillede sin svømmekarriere for fire år siden, sprællede hun, da hun kom på land.

Hvem er hun uden for bassinet, hvor hun var som en fisk i vandet?

Det arbejde er stadig i gang, og hun fik mulighed for at reflektere over sit liv før og efter svømningen og ikke mindst om sine drømme for fremtiden i TV 2-programmet "Shaolin".

Her blev hun og otte andre kendisser - heriblandt tv-vært Sarah Grünewald og skuespiller Esben Dalgaard - introduceret til shaolin. En gammel kinesisk filosofi om at leve sundere fysisk og mentalt, ikke at tage ting for givet og om indre ro og værdsættelse.

- Jeg føler, jeg kunne trække på nogle fysiske erfaringer med, hvordan jeg kan motivere mig selv og blive ved, når det gør ondt, og så tror jeg mentalt, at jeg har et elitært mindset, i forhold til hvordan jeg snakker til mig selv, fortæller Sarah Bro.

- Det tror jeg egentlig, jeg blev bevidst om ikke altid har været godt og sundt, og at jeg altid har været virkelig hård og ikke talt lige pænt til mig selv.

De ord kom ikke kun indefra, men også udefra, fortæller hun videre og tilføjer så:

- Jeg tror, det er svært at undgå, når man er i så hårdt et miljø, som jeg var i. Men på en eller anden måde er det jo også bare en del af rejsen, siger Sarah Bro, men siger så funderende:

- Hvis jeg ikke havde været igennem det, så havde jeg nok heller ikke været den, jeg er i dag. Og det er jeg virkelig glad og taknemmelig for, lyder det fra hende.

Sarah Bro havde svømmet i mere end 14 år inden sit stop. Hun begyndte til svømning i Gentofte Svømmeklub og udviste stort talent for det våde element.

Som 16-årig begyndte hun i Det Nationale Træningscenter på Bellahøj Svømmestadion.

Og som 20-årig kvalificerede hun sig i 4x100 meter til sommer-OL i den brasilianske millionby i Rio de Janeiro i Brasilien. Året efter deltog hun i VM, men her var motivationen så småt ved at forsvinde.

Et par år efter rejste hun til USA og trænede der, og her skyllede motivationen for alvor ud med badevandet.

En dag tænkte hun: "Det var det". Og så stoppede hun.

Samtidig havde hun fået et job som tv-vært på discovery+ og Kanal 5's talkshow "OL Afterparty" under de olympiske sommerlege i 2021 i Japans hovedstad, Tokyo

Hun er stadig ved at forme sit nye liv. Hun vil gerne lave mere tv - gerne forenet med sport - og det skal studiet i kommunikation ved Aalborg Universitet understøtte.

- Jeg bliver tit spurgt: "Savner du at svømme?". Og jeg tænker nogle gange over, hvordan ville det være, og hvad det ville betyde for min karriere, nu hvor jeg er blevet ældre og ved mere, hvem jeg er, og tør stå ved, hvem jeg er. Jeg tror, jeg ville være en stærkere atlet nu, siger hun.

- Jeg ville i hvert fald ønske, at jeg måske havde nogle værktøjer til at opfange tidligere, hvad en hård retorik gør ved ens mentale velvære. Jeg var virkelig ung og naiv og meget autoritetstro og ikke så god til at tage stilling. Jeg var indadvendt med mine følelser, hvor jeg nu tør sige dem højt. Jeg vil selv bestemme over min egen krop og mit eget mentale velvære.

Selv om Sarah Bro tror, at hun ville være en bedre svømmer nu, slår hun fast, at hun er definitivt færdig.

Efter hun stoppede med at svømme, ville hun gerne distancere sig fra at være svømmeren Sarah, men nu er det ved at finde et leje.

- På en eller anden måde har det været en stor udfordring at finde sådan lidt mere hjem i mig selv og fokusere på det i stedet for. Og virkelig, virkelig sundt, tilføjer hun.

Under det 16 dage lange ophold i Sydkorea, hvor Shaolin-forløbet udspillede sig, skulle hun og de andre kendte ansigter på holdet lære at mærke efter. Sådan virkelig mærke efter. Hvordan man har det allerinderst inde.

- Jeg var i meget i konflikt med, hvem jeg nu skal være, og hvad min identitet er, siger Sarah Bro.

- Det har også gjort, at jeg tror, jeg har brugt meget krudt på at være en, jeg ikke er. Programmet har virkelig også fået mig til at indse, hvor værdifuldt det kan være at finde hjem igen og finde hjem til mit dna, som er sport og er inden for den sportslige verden.

" Shaolin" kan ses på TV 2 og TV 2 Play.

/ritzau/