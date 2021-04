Den tidligere svømmer Sarah Bro, som er aktuel i "Over Atlanten", skal til at bane sin nye vej videre i livet.

I en alder af 24 år valgte Sarah Bro sidste sommer at stoppe sin professionelle svømmekarriere og det liv, hun havde været en del af i 14 år.

Og hvem var hun så uden for bassinet?

Det skulle hun til at finde ud af og brugte blandt andet noget af tiden på det, da hun sejlede over Atlanten i Discovery+ og Kanal 5-programmet af samme navn.

- Det var nærmest en hel pilgrimsrejse. Jeg tænkte, jeg gerne ville finde ud af ned i mindste detalje, hvad der skulle ske arbejdsmæssigt. Sådan helt urealistisk og utopisk, siger Sarah Bro og fortsætter:

- Men jo længere vi kom ind i rejsen, desto mere indså jeg lige så stille, at det ikke hjalp noget at jagte svarene på alle de spørgsmål, jeg havde. Netop det at lægge jagten til side var det svar, jeg havde behov for.

For godt et års tid siden fik Sarah Bro et jobtilbud, der blev udslagsgivende og på sin vis også skæbnesvangert.

Discovery ville hyre hende som sportsvært til kanalens dækning af de olympiske lege i Tokyo, men det ville komme i karambolage med svømmekarrieren.

Sarah Bro stod nemlig selv på nippet til at skulle beslutte, om hun skulle deltage i endnu et OL.

Det var ikke muligt at gøre begge dele.

Det var enten-eller.

Men inderst inde viste det sig ikke at være et dilemma.

- Drivkraften i min svømmekarriere har altid været kærligheden til sporten, understreger Sarah Bro og fortsætter så:

- Men i takt med at jeg fik indfriet flere og flere mål, kunne jeg mærke, at svømningen efterhånden føltes som sand mellem fingrene.

Da tilbuddet tikkede ind, fik hun det skub, hun manglende, for at træffe den endegyldige beslutning.

- Det tvang mig til at stoppe op og mærke efter - ville jeg satse på at svømme et OL mere, eller ville jeg gå efter en anden drøm?, fortæller hun.

- Tv er en karrierevej, jeg godt kunne tænke mig at gå. Og at det så samtidig var inden for sport, var simpelthen så godt et tilbud.

Sarah Bro var ikke den eneste om bord på båden, som stod i et vadested.

Det samme gjorde tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, som har skullet redefinere sin fremtid efter at have trukket sig som formand for Venstre og siden kom på kollisionskurs med partiets linje.

To uger efter de gik i land på St. Maarten, meldte han sig ud af partiet og stiftede kort et efter et netværk, som han siden har bekræftet, er begyndelsen på et nyt midterparti.

- Der er meget livserfaring fra Lars. Han er virkelig en inspirerende person at sidde til bords med. Han kom også med noget virkelig god energi og fællesskab - vi sang for eksempel sange fra Højskolesangbogen hver dag, fortæller Sarah Bro.

- Jeg tror, jeg gav ham nogle gode grin og fortalte ham meget om min verden, den sportslige verden, som jeg kommer fra.

- Jeg står jo et sted, hvor jeg skal til at skabe min egen karriere, så det var virkelig spændende og givende at høre på dem alle sammen, så jeg var helt klar på at få nogle tips med på vejen.

Sarah Bro har vundet omkring 20 danske mesterskaber, hun har vundet VM-bronze i 4x50 meter fri og har deltaget i OL.

Der var ikke flere drømme at indfri i bassinet, så nu gælder det dem uden for bassinet.

Sarah Bro arbejder som influencer, og foruden en drøm om at stå foran kameraet som vært har hun også udfordret sig selv i flere formater.

Tidligere på foråret kunne hun ses i TV2-programmet "Korpset", og nu er hun aktuel i "Over Atlanten" på Kanal 5 og Discovery+.

- Det er et kæmpe, kæmpe luksusproblem at have så mange forskellige muligheder. Det er noget, som jeg er virkelig taknemmelig for! Men det kan også godt være lidt svært for mig, siger Sarah Bro og uddyber:

- Før i tiden har jeg været påvirkelig og ikke så god til at tage stilling til, hvad jeg egentlig gerne selv ville. Det er noget, som jeg skal lære at skære ind til benet og blive virkelig skarp på.

Sarah Bro har derfor også opsøgt en coach.

- En karriere inden for tv er jo for eksempel noget helt andet end at være professionel svømmer, siger hun.

- Svømningen kunne jeg gøre til mit eget projekt: "Hvis jeg bare træner sådan her og arbejder på denne her måde, så kommer jeg tættere på". Der er lidt flere faktorer, der spiller ind med tv.

Grundet coronapandemien er OL blevet rykket fra sidste sommer til denne sommer, og Sarah Bro satser stadig på at være en del af holdet, der skal dække det for Discovery, når det efter planen bliver afholdt til august i år.

Uanset hvordan fremtiden former sig, understreger Sarah Bro, at hun er helt og aldeles færdig med at svømme professionelt.

Men sportsmentaliteten har hun stadig med sig og brugte også i "Over Atlanten".

- Jeg tror, at jeg som den eneste af os har været vant til rejse så intenst sammen med de samme mennesker i rigtig lang tid ad gangen nogle meget isolerede steder. Så vi snakkede meget om, hvor hurtigt dårlig stemning kan sprede sig, når man er sammen på så lidt plads.

- Men i stedet for at bekymre mig for meget over det så gjorde jeg mig mere tanker om, hvordan jeg selv gerne ville være og fokusere på det eventyr, vi er på, og så forberede mig på, at der nok skulle sluges nogle kameler.

Men turen gik over alt forventning, siger Sarah Bro. Også selv om de kendte deltagere på båden på papiret umiddelbart ikke havde meget til fælles.

- Vi formåede at bruge hinandens styrker og anerkende hinandens svagheder og arbejde sammen som en virkelig stærk gruppe, siger hun og fortsætter:

- Hjemme er vi vant til bare at kunne lukke døren eller gå en tur, hvis vi har brug for en pause. Men her var der ikke engang en dør ud til toilettet. Man kunne trække et gardin for og gå i bad eller smide sig ned i sin køje, hvis man havde brug for en pause.

- Det handler om at være i nuet og til stede i, hvad der er af op- og nedture, og så tage tingene, som de kommer, helt ned til at det kan være en sejr bare at gennemføre den næste time.

"Over Atlanten" kan ses på Kanal 5 søndag klokken 21.00 og på streamingtjenesten Discovery+.

/ritzau/