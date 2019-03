For instruktøren May el-Toukhy er "Dronningen" et skridt i retningen af ligestilling mellem mænd og kvinder.

Det er langt fra en flatterende rolle, Trine Dyrholm indtager i filmen "Dronningen", hvor hun spiller advokaten Anne, der på trods af et tilsyneladende lykkeligt ægteskab og en spændende karriere, forfører sin 17-årige stedsøn og sætter alt på spil.

Men for instruktøren, May el-Toukhy, der også er medforfatter til filmen, er det vigtigt at vise kvindelige karakterer, der er komplekse og har kant. Det er nemlig et skridt på vejen til at opnå ligestilling i fiktionen, mener hun.

- Mænd kan være gangsterbosser, korrupte politibetjente og i det hele taget gøre frygtelige ting på film, men vi har ofte stadig sympati for dem, hvis karaktererne er nuancerede. Det udfordrende ved at se en kvinde gøre det samme er, at vi ikke er vant til det. Det strider imod vores opfattelse af, hvad en kvinde er, og hvad hun skal være, forklarer May el-Toukhy.

- Hvis vi gerne vil have flere store kvindelige hovedroller og flere komplekse kvindelige karakterer, vi som publikum kan spejle os i, så må vi også sætte røven i klaskehøjde som filmskabere og turde noget med de film, vi laver. For ellers rykker det sig ikke, siger hun.

Inden May el-Toukhy gik i gang med at optage filmen, talte hun og manuskriptforfatteren, Maren Louise Käehne, om, hvorvidt den ville kunne blive opfattet som et antifeministisk projekt, fordi den kvindelige hovedrolles gerninger kan opleves som grænseoverskridende og uetiske.

- Men feminisme for mig er ikke at portrættere kvinder på en bestemt positiv måde og ophøje dem. Feminisme er ligestilling på godt og ondt, forklarer May el-Toukhy og uddyber:

- Hvis vi kun vil portrættere den behagelige kvinde, er der også en risiko for at reproducere det stereotype. Der kommer ikke nødvendigvis relevante film ud af at blive ved med at fortælle historien om den gode mor, den omsorgsfulde hustru og kvinden, der er splittet mellem sit privatliv og sit arbejdsliv, siger hun.

"Dronningen" adskiller sig fra andre fortællinger om en forbudt relation mellem en yngre mand og en ældre kvinde ved, at den er fortalt fra kvindens og altså - i dette tilfælde - forførerens synspunkt.

Selv om May el-Toukhy mener, at det kan diskuteres, om det kan opfattes som et forsvar for magtanvendelse, så har hun hele tiden vidst, at filmen skulle fortælles på den måde.

- Jeg har aldrig tænkt, at nu ville jeg virkelig gerne lave en film, der er modig, men jeg kan mærke, at der er mange der synes, den er det, fortæller May el-Toukhy.

Allerede i 2013 begyndte hun sammen med Maren Louise Käehne at arbejde på filmen. Lige fra den første idéfase vidste May el-Toukhy, at hun ville have Trine Dyrholm til at spille hovedrollen.

Havde hun ikke takket ja, er det ikke sikkert, filmen overhovedet var blevet lavet, fortæller May el-Toukhy.

De to har tidligere arbejdet sammen i instruktørens spillefilmdebut, "Lang historie kort", og på DR-succesen "Arvingerne".

May el-Toukhy beskriver Trine Dyrholm som en kvinde, der konstant søger udfordringer i sit arbejde. Derfor var hun perfekt til den kontroversielle rolle.

- Mange skuespillerinder har en længsel efter at spille de her komplekse og nuancerede roller, men der er nogle, der skal gøre det først, før andre tør. Og der er hun virkelig visionær. Hun går altid forrest i de roller, hun vælger at spille, siger May el-Toukhy om Trine Dyrholm.

I filmen er der nogle meget eksplicitte sexscener - blandt andet giver Trine Dyrholm i rollen som Anne sin stedsøn et blowjob, der er filmet helt "up and close".

Det er der en grund til, fortæller May el-Toukhy. Det har været hendes ambition at turde at gå hele vejen og gøre scenerne troværdige.

På samme måde, som hun gerne vil portrættere kvinder på godt og ondt, vil hun også gerne skildre sex naturalistisk.

- Sex på film bliver hurtigt lidt irrelevant, hvis man ikke behandler det som en rigtig scene, der bidrager til forståelsen af historien. Så kan vi lige så godt se dem lægge sig under dynen og klippe til noget, der har mere fremdrift.

- Men sex kan jo være noget rod, voldsomt, beskidt og alt muligt andet, og det syntes vi, var vigtigt at få illustreret i filmen, siger May el-Toukhy.

Det er også en måde at prikke til publikum på, for mange har en tendens til at romantisere relationen mellem ældre kvinder og yngre mænd, mener instruktøren.

- Jeg håber, at en del, der ser filmen, vil føle sig lidt forført af tanken om, at Anne (Trine Dyrholm, red.) og Gustav skal have hinanden, for man kan jo se, at der er en form for forelskelse og en tiltrækning mellem dem.

- Men når de så er sammen første gang, så sker det med så stor brutalitet - også visuelt - at man måske på en eller anden måde bliver mindet om, at det, man måske har håbet på, kan tænkes at være helt forkert. På den måde er man som beskuer nærmest medskyldig i, at det sker, siger hun.

- Når det er sagt, er oplevelsen af filmen, og den rejse man kommer ud på, meget individuel. Og der er ligeså mange tolkninger af filmen, som der er mennesker, der ser den, tror jeg.

Ved de visninger af "Dronningen", May el-Toukhy har deltaget i rundt om i verden, har filmen sat gang i debat, og det glæder instruktøren.

- Det har været min intention at skabe en historie, der ikke prædiker mine egne overbevisninger, for jeg synes, at det er mere interessant, at den etiske og moralske diskussion er noget, som publikum har med sig selv og hinanden under og efter filmen, siger May el-Toukhy.

"Dronningen" har premiere den 28. marts.

