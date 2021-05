50-årige Caspar Phillipson glæder sig over at kunne vise flere farver frem på paletten.

Han har igennem flere årtier bevist sine kvaliteter som skuespiller i et utal af teaterproduktioner og musicals rundt om i landet.

Men det har ikke altid været nemt for skuespiller Caspar Phillipson at kunne bevæge sig mellem flere genre i scenekunsten.

Særligt hvis man som ham også gerne ville prøve kræfter med film.

- Vi er meget hurtige til at sætte hinanden i bås. Der var nogle år, hvor jeg var ham, som lavede musicals. Og det var jo fint, for det er fedt at lave musicals! Men jeg har oplevet, at den bås, som folk sætter dig i, kommer til at stå i vejen, fortæller Caspar Phillipson.

- Den kommer til at farve, hvordan de ser på dig på forhånd, før de overhovedet har mødt dig. Men så er det jo dejligt at sprænge de båse, for det føler jeg, at jeg har gjort nu, siger han.

Caspar Phillipson blev uddannet skuespiller fra Aarhus Teater tilbage i 1995, men det var først i 2008, at han fik sin første større rolle på filmlærredet.

Det skete i Ole Christian Madsens modstandsdrama "Flammen og Citronen", men herfra har det så også taget fart, og Caspar Phillipson kan blandt andet skrive "Steppeulven", "Så længe jeg lever" og DR-dramaet "Broen" på sit cv.

Og netop nu er Caspar Phillipson biografaktuel i den nye Afdeling Q-film, "Marco Effekten", som er den femte filmatisering af Jussi Adler-Olsens uhyre populære thrillerserie.

I filmen spiller Caspar Phillipson rollen som Udenrigsministeriets højt profilerede embedsmand Rene Eriksen, hvis veje forvilder sig ind i vicekriminalkommissær Carl Mørcks efterforskning af en romadreng, en forsvunden dansk embedsmand og bedrageri af nødhjælpsmidler for millioner.

Det er en mand, som både arbejder i skyggerne og har mange hemmeligheder. Et element af karakteren, som Caspar Phillipson holder meget af.

- Rene Eriksen virker jo meget tilforladelig, og det har været superfedt at prøve at spille en rolle, der er raffineret. For publikum kan meget vel have mange tanker omkring ham, og hvad der egentlig lige sker og være i tvivl om svaret længe. Og det elsker jeg. For publikum skal undervejs i filmen virkelig orientere sig, siger Caspar Phillipson.

- En kendt fransk instruktør har engang sagt, at filmen skal sige to plus to, så publikum kan udbryde fire. Sådan har man valgt at arbejde i "Marco Effekten".

Selv om Caspar Phillipson måtte lade kufferten blive hjemme sidste forår grundet corona, har han tidligere haft travlt med at pakke den.

For skuespilleren fik i 2016 sit internationale gennembrud i Hollywood.

Det skete i filmen "Jackie", hvor skuespillerinden Natalie Portman spillede førstedamen Jacqueline Kennedy, mens Caspar Phillipson portrætterede hendes mand, den tidligere amerikanske præsident John F. Kennedy.

- Den film ændrede spillets regler fuldstændig for mig. Det må man sige, fortæller Casper Phillipson.

Siden har den danske skuespiller med de engelske aner stået over for blandt andre superstjernen Tom Cruise i actionfilmen "Mission: Impossible - Fallout" fra 2018.

Mulighederne for et internationalt eventyr trak så meget i Caspar Phillipson, at han valgte at flytte til USA sammen med sin datter, der på det tidspunkt var blevet færdig med folkeskolen.

- Det gik jo op for mig, at jeg havde brug for at være dér for at få nogle arbejdsmuligheder.

- Min datter ville samtidig gerne gå på high school, så hvorfor skal vi ikke tage derover sammen, spurgte jeg mig selv, fortæller Caspar Phillipson.

Det blev til en periode på et års tid, hvor de havde fast base over på den anden side af Atlanten, inden de vendte tilbage til resten af familien igen bestående af hustruen Marianne og parrets to andre børn.

Selv om Caspar Phillipson ikke længere bor fast i USA, står porten til den internationale filmverden fortsat åben.

Snart vender han nemlig tilbage i rollen som præsident Kennedy, når dramaet "Blonde", der har den sagnomspundne Hollywood-stjerne Marilyn Monroe som sit omdrejningspunkt, på et tidspunkt får premiere.

Og så har Caspar Phillipson netop færdiggjort optagelserne til filmen "The Conversation", hvor han spiller en anden historisk leder i rollen som Jugoslaviens tidligere præsident Tito.

- Jeg har godt nok haft mange timer i Los Angeles uden noget at lave, hvor jeg bare har tænkt, hvem man nu skulle opsøge. Der er utroligt meget benarbejde.

- Men efter jeg har haft et år, hvor det har ligget meget stille på grund af coronaen, så skal det blive godt at få gang i det hele igen, lyder det fra Caspar Phillipson.

"Marco Effekten" kan ses i biograferne landet over.

/ritzau/