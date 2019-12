Sangerinden Kwamie Liv fik inspiration til sin bedste sang, da en af hendes venner gik bort.

Den dansk-zambiske sangerinde Kwamie Liv kom på manges læber, da hun i 2014 udgav sin debut-EP "Lost In The Girl". Siden har hun hittet med sangene "New Boo" og "Follow My Heart".

Men når Kwamie Liv skal fremhæve den bedste sang, hun nogensinde har skrevet, nævner hun et nummer, som både kan få hende selv og hendes publikum til at græde, når hun spiller det live.

Hvilken sang er din bedste?

- Det er et meget, meget svært spørgsmål at svare på, det er som at vælge mellem sine børn.

- Men hver gang jeg optræder med "Higher", så sker der noget inden i mig, som rammer mig. Det er den sang, der gang på gang rører mig på en meget speciel måde.

Hvad handler den om?

- Det er en meget personlig sang, der handler om en ven, som jeg mistede. Samtidig er det også en sang, som jeg skrev, fordi der var nogle ord, som jeg havde lyst til at sige, og nogle ord, jeg havde lyst til at høre.

- Jeg tror, at vi alle sammen har brug for, at nogle siger: "Du er god nok", "du er dejlig, som du er", og "jeg elsker dig".

- Det skal man huske at sige til dem, som man har det sådan med. Jeg tror ikke, man kan sige det nok. Men det er også vigtigt at sige det til sig selv.

Hvor fik du inspirationen fra?

- Den er inspireret af at miste, og at der er ting, som man måske skulle have sagt eller havde lyst til at sige til den person.

- Samtidig er det en påmindelse til en selv om, at man er god nok. Når jeg har sunget den, har jeg oplevet, at det ikke kun er mig, der har brug for at høre det eller sige det.

Hvad betyder sangen for dig?

- Den har givet resonans. Det kan jeg mærke, når jeg spiller den live, og det er dejligt, når man mærker den forbindelse med sit publikum. Folk synger med, de græder, eller jeg græder. Den kan skabe det særlige moment.

