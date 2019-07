Sangerinden Julie Berthelsen afslører detaljer på Instagram fra sit 11 dage gamle bryllup med sin kæreste.

- Kun et post fra mig i dag. Hils på hr. & fru Dahl Høegh. We did it.

Sådan lød det fra den 40-årige sangerinde Julie Berthelsen den 5. juli, da hun og hendes kæreste, den 34-årige håndboldspiller Minik Dahl Høegh, sagde ja til hinanden.

Nu afslører hun flere detaljer fra brylluppet på sin Instagram-profil.

Sammen med sin nyslåede ægtemand har Julie Berthelsen to børn, og hun har lagt et billede på Instagram af sig selv og sin tre-årige datter Sia, som var brudepige for sin mor på den store dag.

Parrets søn, syv-årige Casper Nanoq, havde også en særlig rolle ved vielsen.

Han var nemlig både forlover og ringbærer, har hun tidligere afsløret.

Der er også kommet et billede op af Julie Berthelsen på åbent hav med vind i håret, som er taget på parrets bryllupsrejse på den italienske ø Sardinien.

Parret blev viet i Solrød Strandkirke tæt på deres hjem i Solrød.

Ifølge BT gik Julie Berthelsen ind til sangen "The Rose" og ud til Stevie Wonders "Signed, Sealed, Delivered".

Efter vielsen fortsatte parret til Køge for at fejre den store dag med omkring 100 gæster på Hotel Comwell.

Blandt gæsterne var sangerinden Søs Fenger og designer Jim Lyngvild.

Både Julie Berthelsen og hendes mand stammer fra Grønland.

Se bryllupsbillederne her:

/ritzau/