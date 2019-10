Anders Blichfeldts sang "Only One Like You" handler om, at der ikke er nogen som hans kone, Marina Blichfeldt.

Som forsanger i det danske band Big Fat Snake har Anders Blichfeldt hittet stort med numre som "Bonsoir Madame" og "No Peace Like in Heaven".

Men når han skal fremhæve den sang, han selv er allermest glad for at have skrevet, fremhæver han et mindre kendt nummer.

Hvilken sang er din bedste?

- Det er "Only One Like You" fra Big Fat Snake-albummet "Come Closer" fra 2011. Jeg synes, det er lykkedes at få stemningen fra melodien til at passe perfekt med stemningen i teksten, så de to ting hænger sammen.

Hvor kom inspirationen fra?

- Jeg var nede og prøve en Taylor T5-guitar i min lokale musikbutik, og jeg blev meget begejstret for den, så jeg spurgte, om jeg måtte låne den med hjem. Det fik jeg lov til, og da jeg kom hjem, satte jeg den til min forstærker, og i løbet af et øjeblik kom akkorderne.

- Det er en meget speciel måde, akkorderne bevæger sig på, og umiddelbart derefter kom historien. Så jeg blev nødt til at købe guitaren, selv om den kostede omkring 30.000 kroner. I dag er det heldigvis min yndlingsguitar.

Hvad betyder sangen for dig?

- Sangen handler om mit liv og mit håb om at få lov til at blive hængende lidt endnu og være lykkelig. Og at dem, jeg holder af, får lov til at være lykkelige.

- Samtidig er det også en kærlighedssang til min kone. I sangen siger jeg, at jeg har rejst verden rundt og været heldig at møde alle mulige mennesker, men der er alligevel kun én som dig. Det er i virkeligheden meget banalt, men sangen betyder meget for mig, siger han.

Hvordan er sangen at spille live?

- Jeg har tit spillet den, når jeg har optrådt alene, men vi spillede den også meget med Big Fat Snake. Som musiker ved man, hvad det betyder, når man siger, at nogle sange spiller sig selv. Og "Only One Like You" spiller sig selv. Den har en indre logik.

Hvad har den betydet for din karriere?

- Ikke noget særligt. Eller det ved man jo aldrig, men sangen har ikke været en slasker, der har holdt fest på toppen af hitlisten. Min erfaring er, at man aldrig ved, hvornår man laver et hit. Nogle gange er man heldig, at det man laver får et liv, og det kan der være alle mulige årsager til, siger han.

/ritzau/