Koncertkaravanen Grøn får igen i år besøg af Scarlet Pleasure, der også spillede der i 2017.

I 2017 stod Emil Goll, Alexander Malone og Joachim Dencker på scenen, da Grøn - tidligere kendt som Grøn Koncert - rullede en karavane af bands gennem Danmark.

Når sommerens Grøn igen rammer det danske land, bliver det igen med hitgruppen Scarlet Pleasure på plakaten.

Det afslører Grøn i en pressemeddelelse.

Scarlet Pleasure har blandt andet hittet med numre som "Limbo", "Good Together" og "Deja Vu", og det er med store forventninger, at drengene igen har sagt ja til at optræde med karavanen.

- Vi glæder os helt vildt til at spille på Grøn i 2019. Vi har meget stærke minder om vores debut på Grøn i 2017, og det bliver helt specielt at vende tilbage. Det er en intens følelse af symbiose at rejse landet rundt i en karavane med andre bands og alle de frivillige - og så glæder vi os til at spille nye sange for publikum, siger de i pressemeddelelsen.

- Publikum kan, som altid når Scarlet Pleasure spiller koncert, forvente sig en glad og inviterende koncert der bliver ikke noget med at kigge ned i gulvet vi kommer ud over scenekanten til publikum og skaber fest og glæde, hvor du både kan zone ud og feste igennem. Det bliver sexet, forklarer gruppen.

Grøn Koncert finder sted i uge 29 og 30, hvor karavanen besøger i alt otte byer. Første stop er Amager 18. juli. Herefter følger Kolding 19. juli, Aarhus 20. juli, Aalborg 21. juli, Esbjerg 25. juli, Odense 26. juli og Næstved 27. juli, inden det hele slutter med et brag søndag den 28. juli i Valby.

/ritzau/