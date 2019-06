Phlake eksperimenterer med skæve historier om IKEA-ture og sære planeter. Ellers bliver musikken for ensartet.

Til koncerter byder gruppen velkommen indenfor i Phlake Mansion, hvilket de også har døbt deres Instagram-profil.

Phlake Mansion er et palæ, som både udgør duoens reelle indspilningsstudie, men som også dækker over det univers, som Phlake med deres tekster og optrædener har skabt omkring deres musik.

Dette fantasifulde palæ fik publikum på NorthSide torsdag lov til at entrere på festivalens første dag.

- Det er et forsøg på at skabe noget mere til musikken og prøve at lege med det, vi synes er sjovt. Det er grineren at gå og skrive om små verdener, som ikke findes, forklarer Phlake-forsanger, Mads Bo Iversen.

For både ham og producer Jonathan Elkær er det vigtigt at være åbne for alle de små skæve og sære episoder og følelser i livet.

- Det handler om at turde at være sig selv og underlig, hvis det er det, man har lyst til. Turde være ked af det, vred eller glad. Man skal turde at udtrykke de følelser, der kommer til én, når man laver musik.

- Der er meget musik, som er strømlinet, men vi har været åbne for at skrive om emner, der var atypiske. Som en tur i IKEA, en hyldest til gravide eller en tur til en fremmed planet. Vi har nogle emner, som ikke er så konventionelle, og jeg synes, man skal turde følge sine mærkelige indskud, forklarer Jonathan Elkær.

Fundamentet for Phlake Mansion blev støbt, da de to Albertslund-musikere skulle døbe deres Instagram-profil. Siden har de bygget videre på universet.

- Det er lidt som en joke, man har blandt venner, hvor man bliver ved og ved med at finde på, eller ligesom kælenavne man bliver ved med at udvikle, siger Mads Bo Iversen.

Jonathan Elkær supplerer:

- Når man kommer hjem til en person, kommer man ind i vedkommendes hus, lejlighed eller campingvogn, og der føler man, man kommer ind til et menneske. Uden at vide det er det nok også det, der er sket her.

- Phlake Mansion er et univers, der undervejs er bygget op. Det har været under renovering, og nu står der et hus med mange rum, man kan gå ind i. Phlake-universet er ikke én ting, for sangen "Pregnant" er én slags Phlake, "The Rascal" er en anden slags, så der er meget forskellige slags stemninger, som alligevel giver en rød tråd, forklarer han.

Phlakes debutsingle "So Faded" udkom i maj 2015, og et lille halvt år senere i september udkom nummeret "Pregnant", som blev Ugens Uundgåelige på P3.

Både "Pregnant" og nummeret "Angel Zoo" var med til at cementere gruppens centrale placering på den danske musikscene.

Nu er duoen nået til et punkt, hvor de for alvor nyder godt af andre musikere.

- Vi kan godt lide, at musikken skabes på en unik måde hver gang, og vi kan godt lide at udvikle, så der ikke kun er én opskrift på at skrive sange.

- Vi er kommet til et sted, hvor det er fedt at invitere andre ind i Phlake Mansion for at inspirere og kreere musik. Det er også en sindssyg mulighed at arbejde med andre dygtige folk, så det har vi nydt og også øvet os på, forklarer forsanger Mads Bo Iversen.

Deres hit "Moldovia" fra 2016-albummet "Slush Hours" er for eksempel inspireret af en anden Albertslund-kunstner.

- "Moldavia" var et nummer, som vi skabte i en lille lejlighed i Paris. Klam Fyr fra Suspekt havde mødt en stripper, som var fra Moldova, og så skulle sangen bare hedde Moldovia, forklarer Jonathan Elkær med et grin.

Jonathan Elkær og Mads Bo Iversen glæder sig til at skabe mere musik og til at udvide det musikalske Phlake-univers, som de med succes har opbygget.

- Det er fedt at have en lyd. Hvis jeg sætter mig i et rum med Mads, så lyder det som Phlake. Sætter jeg mig i et rum med en anden, lyder det som noget andet.

- Det er som at have et look eller en identitet måske. Man har noget, som har en signatur og en personlighed - et fingeraftryk - og det er enormt fedt, siger Jonathan Elkær.

Phlake optrådte på Northside torsdag den 6. juni. Aarhus-festivalen varer fra torsdag den 6. juni til og med lørdag den 8. juni.

/ritzau/