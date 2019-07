Sidste år skruede Scarlet Pleasure bevidst ned for sangskrivningen, selv om de red på en bølge af succes.

Når man som band oplever, at ens sange pludselig bliver til radiohits, koncertbilletterne bliver revet væk, og gennembruddet langt om længe er en realitet, kan succesen nemt få følge af et pres om at levere mere og mere og overgå sig selv.

Sådan har det i hvert fald været for det danske hitband Scarlet Pleasure, som de seneste to år har forsøgt at navigere i tiden efter deres store gennembrud, som kom da de i 2017 udgav hittet "Deja vu".

- For to år siden stod vi midt i orkanens øje. Vi havde levet af at spille musik i tre år med moderat succes, men da vi udgav "Deja vu" kickstartede det et helt nyt niveau af folkelighed, som vi ikke havde oplevet før, siger forsanger Emil Goll.

Scarlet Pleasure sendte efterfølgende ep'erne "Limbo" og "Lagune" på gaden, de blev booket til Grøn og vandt prisen som Årets Danske Gruppe ved Danish Music Awards, mens "Deja vu" vandt prisen for Årets Danske Hit.

Men gruppen begyndte også at mærke et pres, fortæller bassist Alexander Malone.

- Når man opnår så meget succes, som vi gjorde i 2017, har man hele tiden det år som sammenligningsgrundlag.

- Der er hele tiden en stemme i baghovedet, der siger: "Vi har opnået alt det her, hvordan kan vi overgå det?". Ikke kun i forhold til at sælge flere billetter, men også rent kreativt, siger han.

Men i stedet for at forsøge at overgå succesen og skrive nye sange, der kunne holde hitgryden i kog, valgte Scarlet Pleasure i 2018 bevidst at skrue helt ned for sangskrivningen.

- Vi kunne mærke, at vi havde behov for overhovedet ikke at tænke over, hvordan andre skulle forholde sig til vores musik, så vi ikke kom til at gentage os selv, fortæller Emil Goll.

- Så i 2018 udgav vi meget lidt musik to, tre numre for ikke at lægge unødvendigt pres på os selv om, at nu skulle vi prøve at overgå det, vi havde lavet, siger han.

I stedet tog Scarlet Pleasure på turné rundt i landet, og set i bagspejlet var det en god beslutning, mener Emil Goll.

- Det betød, at vi kom lidt mere ned i kroppen og ud af hovedet, og det var egentlig den perfekte kur mod at lave den svære to'er.

- Hvis man begynder at overtænke sådan en proces og sige til hinanden, at nu skal vi overgå os selv, så kan man nemt havne i et limbo i forhold til ikke rigtig at bryde igennem kreativt. Det kan blive lidt febrilsk, hvor man prøver at holde fast i noget, man havde engang.

- På den måde tror jeg, vi gjorde det rigtige ved ikke at udgive så meget musik, men i stedet fokusere på at udvikle os. Nu har vi en hel masse musik hobet op, som vi har lavet igennem 2018 og 2019, som på et eller andet tidspunkt skal ud, siger Emil Goll.

Forsangeren kan tydeligt mærke, at bandet er nået til et nyt stadie, hvor de bliver nødt til at genopfinde sig selv.

- De første to år kunne vi ligesom ride på at være det nye band og være "upcoming", men nu kan vi mærke, at nyhedsværdien har lagt sig. Nu går vi ind i en fase, hvor vi ikke er upcoming længere, men i stedet begynder at blive en del af etablissementet.

- Nu handler det for os om ikke at lade os definere af at være en del af det etablerede, men stadigvæk prøve at udfordre os selv, så vi ikke bare hviler på laurbærrene, siger Emil Goll.

Scarlet Pleasure spiller i juli på Grøn, når koncertkaravanen tager rundt til otte forskellige byer.

/ritzau/