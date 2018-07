The Minds of 99 spillede fredag for fjerde gang på Roskilde. For gruppen var koncerten en ny milepæl.

Roskilde. Fredag aften indtog The Minds of 99 Roskilde Festival.

Badet i solskin og fredagsstemning gav bandet koncert på Orange Scene, hvorfra de også åbnede festivalen i 2015.

Samlet set var det fjerde gang, at The Minds of 99 gav koncert på Roskilde Festival, men fredagens koncert står for dem som noget helt særligt.

- For os som sangskrivere var det en milepæl i går. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi drømt om, at så mange kendte sangene. Der var fællessang langt ned i rækkerne, siger frontmand Niels Brandt dagen efter koncerten.

- Sidst handlede det om at overleve åbningen af Orange Scene som et helt nyt act, hvor mange blandt publikum slet ikke kendte vores sange. Nu handlede det om vores sange, og hvad de kan, og jeg havde det, som om publikum nærmest kendte alle sammen, fortsætter han.

I februar udgav gruppen anden del af albummet "Solkongen", og fredag stod det tydeligt for de fem bandmedlemmer, at deres numre har været spillet i rotation på radiostationerne. Ordet "folkefest" dukker op igen og igen, når de skal sætte ord på koncerten.

Tidligere har The Minds of 99 også spillet på Arena-scenen og Rising, men festivalens største scene er noget særligt.

- Man tror, man har vænnet sig til Orange Scene, indtil man står på den igen. Der sker noget, når man træder ud foran publikum. Man kan ikke se andet end mennesker, og så er vi alle sammen kommet meget på Roskilde, så der er også en særlig forbindelse for os, som rammer os, når vi træder derud, forklarer de.

Resten af sommeren står på koncerter, og til efteråret tager The Minds of 99 på turné. Men skulle Roskilde Festival ringe igen, står de klar.

- Vi skal tilbage hertil. Igen og igen. Da vi stod her sidst, var det en ting, i går var det noget andet. Det var sværere, fordi nu er der flere forventninger til os. Til gengæld var det også nemmere, fordi vi har mange flere sange, som folk kender. Næste gang kunne det være rart at komme tilbage om måske natten og spille en rigtig rowdy punk-koncert på Orange, siger Niels Brandt og tilføjer:

- Det er det største. Der er ikke noget større end det for en dansk musiker, og alle dem, der påstår noget andet, de lyver.

/ritzau/