Sebastian og Andreas Jessen har valgt den samme karrierevej, men det har ikke altid været nemt.

Når tv-serien "Alfa" løber over skærmen på TV2 Zulu, er det første gang, at brødrene Andreas og Sebastian Jessen skal spille over for hinanden.

De har ellers begge været i filmbranchen, siden de kun var børn. Sebastian Jessen i roller som Brian i "Kærlighed ved første blik" og Egon i "Albert", og Andreas Jessen som Emil Olsen i "Skjulte spor" og Mikkel i "Plan B".

Men i den stort anlagte serie "Alfa" skal de for første gang spille et brødrepar. Det er noget, de to skuespillere længe har ønsket sig.

- Det har vi altid drømt om, så det var super optur at få de roller. Der er nogle gaver i at spille brødre, når man er det i virkeligheden, men selvfølgelig var der også nogle ting, vi som brødre rent privat måtte arbejde med at lægge fra os, forklarer Sebastian Jessen.

Det er nemlig et helt andet broderskab, Sebastian og Andreas Jessen har i "Alfa", end de har i virkeligheden.

Serien handler om den nyuddannede børsmægler Adam, spillet af Andreas Jessen, der oplever magten og den hurtige anerkendelse i narkomiljøet og beslutter sig for at danne et kartel. Men hans bror, Jakob, som er politimand - og bliver spillet af Sebastian Jessen - står i vejen.

- I serien har vi et meget anstrengt forhold til hinanden, og det har vi jo ikke i virkeligheden. De viser ikke den broderkærlighed, som er helt naturlig for os. Vi har en indgroet forståelse for hinanden, og derfor var der nogle scener, der faktisk var skidesvære, som vi måtte arbejde længe på, siger Sebastian Jessen.

Mens Sebastian Jessen blev født i 1986, er Andreas Jessen fra 1989.

Der er kun tre år og 15 dage mellem de to brødres ankomst til verden, men det har ikke ændret på, at én var storebror, og én var lillebror, da de voksede op i Søborg lidt nord for København.

- På mange måder har vores forhold været meget klassisk. Når jeg havde venner på besøg, var det enormt spændende for Andreas, og han kæmpede for at få lov at være med. Nogle gange fik han lov, og andre gange skulle han bare skride. Jeg havde ikke helt den samme iver efter at være sammen med hans venner, siger Sebastian Jessen og griner.

Det gik ikke altid stille for sig mellem de to brødre.

- Vi har skændtes meget. Det gør brødre. Og så har der har været ekstremt meget konkurrence mellem os, fortæller Andreas Jessen.

Fysisk er der også blevet gået til den.

- Vi har sloges så meget. Og skudt med splatterpistoler på den måde, hvor det går lidt over gevind, og man glemmer reglen om, at man ikke må gå helt tæt på og tømme magasinet. Vores mor har måttet skille os ad mange gange, husker Sebastian Jessen.

Mens de ikke længere ryger i totterne på hinanden fysisk, så kan de stadig tale med store bogstaver over for hinanden.

- Vi kan stadig skændes og være uvenner. Vi er ikke blege for at være uenige, understreger Sebastian Jessen.

Personligt er der nemlig ret stor forskel på dem, fortæller Andreas Jessen.

- Jeg har altid haft lidt mere krudt i røven, hvilket taler lidt ind i en klassisk lillebrorrolle. Sebastian har et lidt roligere gemyt. Der har aldrig været så meget bøvl med ham.

Det var da også Sebastian Jessen, der først vidste, at skuespillet skulle være hans levevej. Allerede som teenager gjorde han sig bemærket i roller som Simon i "Rich Kids" og Thorleif i "2900 Happiness".

Andreas Jessen vaklede mere.

- Jeg havde aldrig givet udtryk for, at det var den vej, jeg ville, selv om både Sebastian og jeg havde spillet skuespil som børn. Jeg troede, jeg skulle være arkitekt eller designer. Så det kom nok bag på os begge, da jeg fandt ud af, at det var det, jeg ville, fortæller Andreas Jessen.

Men da han i sine sene teenageår genoptog skuespillet efter en pause, var der alligevel noget, der trak i ham. Til sidst søgte han ind på teaterskolen.

- Da jeg kom ind, havde jeg slet ikke regnet med det. Og så var der ikke nogen tvivl. Det var det, jeg skulle, siger Andreas Jessen.

Det kom ikke bare bag på Sebastian Jessen. Det irriterede ham også.

- Jeg synes på et tidspunkt, det var svært. Jeg tænkte, at det kunne være grobund for noget usundt, hvis vi var i samme branche. Selvfølgelig støttede jeg ham, men det gav noget bekymring, siger Sebastian Jessen.

Siden er den bekymring gjort til skamme.

- Vi har kun én gang været til casting på den samme rolle, som Andreas så fik. Og så har der været en enkelt gang, hvor jeg havde fået en rolle, men så ikke kunne lave den alligevel, og så fik Andreas den i stedet, siger Sebastian Jessen.

- Det er nok både en styrke og en ulempe, at vi er to. Folk har nogle gange svært ved at skelne mellem os, fordi de synes, vi ligner hinanden. Men på den positive side er det også en måde, folk husker os på. Der er lidt brandværdi i det. Og det skal man huske på, siger han og smiler.

Det er ikke kun på karrierevejen, de to brødre har kunnet følges ad. I 2014 blev de begge fædre - med 14 dages mellemrum. Ovenikøbet begge til en lille dreng.

Mens Sebastian Jessen i dag er gift med moren til sin dreng, har Andreas Jessen aldrig været kærester med moren til sin - og har derfor delt forældremyndighed.

- Vi har to forskellige tilværelser, selv om vi begge er blevet fædre. Sebastian har den klassiske familie, er gift og har et rækkehus, og jeg har været mere vævende i min tilgang til det. Jeg tror, vi nogle gange kan kigge på hinandens tilværelser og misunde den lidt, men også tænke "hold kæft en hat", siger Andreas Jessen.

Det år, de begge blev fædre, skete en anden skelsættende ting for de to brødre. De mistede deres far.

I "Alfa" går de to brødre igennem det samme.

Om det er deres oplevelse, der har givet manuskriptforfatter og instruktør på "Alfa" Milad Avaz idéen til, at brødrene også skal miste deres far i serien, eller om de fik rollerne, fordi de nemt kan sætte sig ind i det tab, man går igennem, når man mister et tæt familiemedlem, ved de ikke.

Men de kalder det en gave, at de ved, hvordan det føles. For det har gjort det nemmere at spille.

- Man kan selvfølgelig på ingen måde sammenligne relationen til vores egen far, men der er et eller andet, man kan bruge, siger Sebastian Jessen.

- Ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, så er det en faderfigur, der forsvinder, og det puster da lidt til ens egen følelse af at være rodløs. Det er jo ens ophav, der forsvinder, og at vi selv har oplevet det, har nok - bevidst eller ubevidst - været med til at farve vores tilgang til rollerne, fortæller Andreas Jessen.

For brødrene har det været en god oplevelse at stå på settet sammen for første gang. De håber, det er noget, de får lov til igen.

- Vi kender hinanden så godt, men vi har aldrig været på arbejde sammen, og det har været sjovt at se hinanden i en professionel sammenhæng, siger Sebastian Jessen.

/ritzau/