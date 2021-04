Mikkel E.G. Nielsen er den første dansker nogensinde til at modtage en Oscar for Bedste Klipning.

Den danske filmklipper Mikkel E.G. Nielsen har modtaget prisen for Bedste Klipning i filmen "Sound of Metal" ved årets oscaruddeling.

Han er den første dansker nogensinde til at vinde prisen.

Mikkel E.G. Nielsen modtager prisen foran klippere af filmene "The Father", "Nomadland", "Promising Young Woman" og "The Trial of the Chicago 7".

I sin takketale takker den danske filmklipper en lang række personer bag filmen og siger blandt andet:

Det har været som at følge en regnbue, og i dag fandt vi guldet.

"Sound of Metal" handler om trommeslageren Ruben, spillet af Riz Ahmed, der er trommeslager i et heavy metal-band, men som undervejs i filmen begynder at miste hørelsen.

Mikkel E.G. Nielsen er søn af Peter A.G. Nielsen, som er uddannet filmklipper fra Den Danske Filmskole i 2001.

Han har de seneste 20 år været en del af produktionen som klipper på flere danske biografsucceser. Blandt andet "Kongekabale" fra 2004 og "En kongelig affære" fra 2012.

Mikkel E.G. Nielsen modtog en Robert i 2005 for sit klippearbejde med "Kongekabale".

