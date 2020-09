Nattens internationale hæder var den anden Emmy til den dansk-syriske dokumentarfilm "The Cave".

Den dansk-syrisk producerede dokumentarfilm "The Cave" har modtaget en Emmy for Bedste Dokumentar under Emmy Awards 2020, der blev uddelt natten til søndag.

Det oplyser producenterne Danish Documentary Production A/S i en pressemeddelelse søndag morgen.

Nattens internationale hæder var den anden Emmy til filmen, da filmens tre syriske fotografer tidligere på ugen også modtog en pris for deres indsats.

- Vi har været på en lang rejse med denne film, som er blevet til under svære forhold.

- Men med denne Emmy står vi ved en betydningsfuld milepæl, og vi er lykkelige for at have fået chancen for at bringe denne vigtige historie ud i hele verden, siger Kirstine Barfod og Sigrid Dyekjær fra Danish Documentary Production A/S i pressemeddelelsen.

"The Cave" var nomineret til i alt fire Emmy'er for Bedste Dokumentarfilm, Bedste Fotografering for en dokumentarfilm, Bedste Instruktør for en dokumentar og Bedste Manuskript for en dokumentar.

Tidligere i år modtog "The Cave" Robertprisen for Bedste Dokumentar, og den var desuden nomineret til en Oscar, men her måtte filmholdet gå tomhændet hjem.

Dokumentarfilmen er en beretning fra den østlige del af Ghouta, en forstad til den syriske hovedstad Damaskus.

Her er omkring 400.000 mennesker fanget mellem luftbombardementer, som udgør en konstant trussel. Under jorden arbejder en håndfuld læger og sygeplejerske på at komme den nødlidende befolkning til undsætning.

Filmen følger den unge kvindelige læge, Dr. Amani, som både skal lede og administrere hospitalet, operere og trøste under de nådesløse angreb og samtidig kæmpe imod den herskende opfattelse af kvinders ret.

- Dr. Amani og hendes personale, bestående af stærke kvinder og mænd, viser os at der er håb for fremtiden. Vi deler denne pris med dem, siger producenterne i pressemeddelelsen.

