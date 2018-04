Orkestret The Roots gæster Danmark under Jazz Festival til en koncert i DR Koncerthuset.

København. Siden gruppen blev dannet i 1987, har The Roots stået bag et hav af album, og det bagkatalog skal det grammyvindende hiphoporkester nu udfolde, når det til sommer skal spille i Danmark.

Her er gruppen nemlig inviteret til at give koncert i DR Koncerthuset under den københavnske Jazz Festival. Det skriver festivalen i en pressemeddelelse.

- The Roots er både en hiphop-myte og et usædvanligt orkester i nyere musikhistorie. De har været en højt respekteret institution i hiphop i mere end 30 år, men er samtidig en anormalitet, fordi de på eklektisk vis udfordrer genren, lyder det i pressemeddelelsen.

Den amerikanske gruppe blev i sin tid dannet af rapperen Tariq "Black Thought" Trotter og trommeslageren Ahmir "Questlove" Thompson.

- Siden begyndelsen har hiphop været dybt inspireret af og samplet jazz- og soulmusikken. I stedet for kun at bruge samples har The Roots altid foretrukket at skabe deres sange live med base i improvisation og med fuldt band, der har givet deres musik et organisk og levende udtryk, lyder det videre i pressemeddelelsen.

Orkestret har vundet flere af de prestigefyldte grammypriser - heriblandt for bedste r'n'b-album og bedste rappræstation af en gruppe.

Koncerten foregår den 10. juli klokken 21.00. Selve Jazz Festival løber af stablen fra den 6.-15. juli i hovedstaden.

