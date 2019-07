Morten og David Guetta har kendt hinanden i mange år, og det er blevet til et stærkt venskab og et nyt hit.

Det var ikke bag en mixerpult, at den verdenskendte dj og producer David Guetta først stødte ind i danske Morten Breum.

Det var i svedige omgivelser i et træningscenter i Los Angeles.

- Morten trænede som en sindssyg, men jeg kendte ham ikke som dj, så jeg gik bare over til ham og sagde: "Wow, din træning er for sindssyg".

- Jeg ved ikke, om han var imponeret eller overrasket, men han fortalte mig ikke, at han også var dj. Vi talte bare om træning. Da jeg spillede på festivalen Tomorrowland i 2013, så jeg ham på scenen og spurgte, hvad han lavede der. Han sagde: "Jamen, jeg optræder faktisk. Jeg er også dj", fortæller David Guetta.

I 2015 fik Morten Breum, som går under kunstnernavnet Morten, til opgave at remixe David Guettas nummer "What I Did For Love", men selv om de to dj's har kendt hinanden i mange år, er det først nu, de er gået i studiet sammen.

Makkerparret udgiver fredag den 26. juli singlen "Never Be Alone" sammen med rapperen Aloe Blacc.

Morten har siden det første møde været begejstret for sin franske dj-kollega.

- Mit første indtryk var, at David var utrolig glad, hele hans energi var meget positiv og opløftende. Meget venlig og rar, forklarer Morten.

Arbejdet med deres nye fælles single har især fundet sted i David Guettas hus på Ibiza, og deres samarbejde er meget tæt, fortæller Morten.

- Vi supplerer hinanden godt, og vi er meget enige i retning af musik, når vi arbejder.

- Jeg lærer utrolig meget af David. Hans musikforståelse er helt unik. Han er utrolig dygtig til at arbejde med følelser, når han laver musik, og han er dygtig til at lave akkorder og melodier, der rammer én, forklarer den danske dj.

Netop sammensætning af følelser i musikken er ifølge David Guetta tricket til succesen.

- Jeg prøver altid at lave en kombination mellem noget emotionelt, som føles godt, og noget, som også er mørkt samtidig. Jeg kan godt lide at kombinere følelser, som nærmest er modsatrettede. Så et mørkt beat, men en glad sang eller omvendt, forklarer han.

For Morten har samarbejdet med David Guetta været en stor oplevelse, og de seneste uger har været meget travle for den danske dj.

- Det er klart, at når man udgiver musik med så store internationale navne som David Guetta og Aloe Blacc, så giver det lidt kilder i maven, men jeg suger så meget ind som muligt og lærer virkelig fra processen.

- Jeg er mere motiveret end nogensinde og knokler hårdt for at lave det bedste musik, jeg kan. Jeg kommer med mere musik i år, end jeg har gjort det sidste årti, konstaterer den danske dj.

Han er ikke i tvivl om, hvorfor han falder godt i hak med David Guetta.

- Hans måde at være overfor folk på tiltaler mig meget. Han har et drive, der er helt specielt. Han knokler 24/7, og det elsker jeg, for det er meget inspirerende.

- Så er han også vildt sjov, og der sker altid noget, når man er sammen med ham, forklarer Morten.

David Guetta selv har svært ved at sætte fingeren på, hvad det præcis er, der får de to dj's til at klikke så godt.

- Vi hænger bare ud i mit hus, taler om musik og går til fester. Helt som almindelige venner.

- Men vi har også forskellige perspektiver på tingene, og det er vidunderligt. Til vores nye single kom han med en fed idé, som jeg syntes var stærk, så jeg hjalp med at udvikle den. Det er spændende, for jeg synes, vi har lavet noget, som ikke lyder som alt muligt andet, forklarer han.

At de to dj's også morer sig i hinandens selskab, er der ingen tvivl om, men præcis hvor sjovt de har det, er David Guetta ikke meget for at afsløre.

- Vores fedeste oplevelse sammen? Den er vist ikke passende at nævne her. Den springer vi over, siger han med et grin.

Udover den nye single med David Guetta udgiver Morten singlen "Magnolia" den 1. august med sine gamle hitkumpaner Nik & Jay.

/ritzau/