Til december næste år kan forfatter Leonora Christina Skov se sit liv udspille sig på det store lærred.

Hun har solgt hundredtusindvis af bøger, men næste år venter et nyt kapitel for forfatter Leonora Christina Skov.

For første gang nogensinde bliver en af hendes bøger nemlig filmatiseret, når Regner Grasten kaster sig over bogen "Den, der lever stille", der handler om forfatterens eget liv.

Det oplyser Have Kommunikation i en pressemeddelelse.

- Jeg havde aldrig troet, det skulle komme dertil, hvor jeg ville se en af mine bøger filmatiseret, og at det skulle være "Den, der lever stille", der jo handler om mit eget liv, er helt surrealistisk, siger Leonora Christina Skov.

Regner Grasten, der står bag succeser som "Kærlighed ved første hik" og "Hvidstengruppen", har store forventninger til filmatiseringen.

- Ingen tvivl om, at "Den, der lever stille" kan blive en af årets store filmsucceser og en film, der vil sætte sig dybe spor hos danskerne, som det gjorde med "Hvidstengruppen". Men også internationalt vil "Den, der lever stille" få en stor gennemslagskraft på de store festivaler, siger han.

Bogen er solgt i 120.000 eksemplarer og har ligget i toppen af bestsellerlisterne i 62 uger. Leonora Christina Skov blev desuden tildelt De Gyldne Laurbær - boghandlernes pris - for bogen.

"Den, der lever stille" handler om Leonora Christina Skovs eget liv og kommer ind på emner som seksualitet, identitet og forfatterens anstrengte forhold til sine forældre.

Regner Grastens datter, Puk Grasten, der også står bag den prisvindende film "37", skal instruere "Den, der lever stille". Filmen ventes at få premiere i december næste år.

- Historien fortæller nærværende om et liv kontrolleret af skyld, ensomhed, vrede og en mor, der ikke kan elske sit barn. Igennem historien kæmper Leonora Christina Skov med at blive fri. Ikke fri ved at flygte væk, men blive fri ved at finde svaret på, hvorfor hendes mor hader hende, fortæller Puk Grasten om bogen og tilføjer:

- Det uhyggelige i "Den, der lever stille" er, hvor skræmmende genkendelig, den er for mange, da alle har mærket den sociale kontrol for, hvordan man burde leve. Mange kan se sig selv i historien, men ikke alle er sluppet ud. Det er et hårdt liv at være vidne til, men også inspirerende at turde leve sit eget liv og ikke det liv andre pådutter én.

/ritzau/