H.C. Andersen Prisen uddeles til modtagere, der repræsenterer et usædvanligt arbejde med forfatteren.

En forsker, et dansekompagni og en italiensk festival hædres alle med H.C. Andersen Prisen 2019.

Der er tale om professor Ivy York Möller-Christensen, dansekompagniet Pivot og Andersen Premio & Festival.

Det har Hans Christian Andersen Priskomite offentliggjort. Prismodtagerne modtager priserne ved en overrækkelse 2. april.

Komitéen skriver om professor Ivy York Möller-Christensen, at hun i årtier været i allerforreste række med bøger, artikler og foredrag, når det gælder international forskning om H.C. Andersen.

- Som professor i dansk på Europa-Universität i Flensborg, i det gamle dansk-tyske grænseområde Slesvig, repræsenterer Ivy York Möller-Christensen i dag de tætte bånd mellem to tæt forbundne kulturer på fornemste vis. Hun har gjort H.C. Andersen til et symbol på den fælles dansk-tyske og europæiske kulturarv, skriver komitéen.

Det danske dansekompagni bestående af ægteparret Mette-Louise og Jesper Kryger får prisen for danseforestillingen "De 5 Papirklip" og for øvrige H.C. Andersen danseforestillinger siden 2005. Og her lyder begrundelsen:

- De 5 Papirklip blev en forestilling, der udfordrede alle vore sanser, og som bragte nogle af H.C. Andersens altid tankevækkende idéer til live i et mildest talt opdateret udtryk, lyder det.

Andersen Premio & Festival i Sestri Levante i Italien for prisen for "mange års arbejde for nye eventyr og for festivalens fremragende oplevelser i H.C. Andersens navn".

Komitéen skriver, at H.C. Andersen på sin første store udlandsrejse gjorde sit besøg ved den lille by ved den italienske riviera, Sestri Levante, til et lille eventyr i sig selv.

- Derfor er det ligeledes et helt eventyr i sig selv, at man i Sestri Levante nu på 22. år organiserer en festival i H.C. Andersens navn og på hold nu fast på 52. år uddeler eventyrpriser ligeledes i digterens navn.

Siden 1996 har H.C. Andersen Priskomite uddelt sin ærespris til personer og organisationer.

Modtagerne repræsenterer et arbejde med H.C. Andersen, som har været helt usædvanligt, og som fortsat bidrager til at udvikle kendskabet til den danske nationaldigter i mange dele af verden.

/ritzau/