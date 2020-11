Seks uger inde i "Vild med dans" har skuespillerinden Merete Mærkedahl allerede udviklet sig markant.

Normalt trisser skuespillerinden Merete Mærkedahl rundt derhjemme i kedeldragt og gummistøvler - gerne i gang med noget praktisk - men fredag skifter hun de bekvemmelige klude ud med glimtende kjoler og høje hæle.

I begyndelsen af "Vild med dans" var det meget fremmed for hende at iføre sig pailletter, similisten og frynser, men nu føles det mere og mere okay, fortæller hun.

- Det lå meget langt fra mig som privatperson. Jeg har altid været meget klassisk klædt med buksedragter, joggingbukser og sort tøj, siger Merete Mærkedahl og viser samtidig sine lavendelfarvede negle og glimmerøjenskyggen frem.

Det er heller ikke noget, hun plejer at bruge.

- I denne uge har jeg selv ønsket, at der godt måtte komme lidt mere kapow på - både flere sten på kjolen og mere hofte i dansen. Det er lige før, at jeg har lyst til at rive slidsen lidt højere op, siger skuespillerinden med et grin.

- Jeg har også været med til at vælge den sang, vi dansede til (Bruno Mars med "Versace on the Floor", red.), som handler om at lade tøjet falde.

I denne fredags udgave af "Vild med dans" fremførte hun og partner Thomas Evers Poulsen en intens rumba, og det er også helt nyt for skuespillerinden at cirkulere hofterne på den måde, som man gør i den dans.

Det fik vært Christiane Schaumburg-Müller til at kalde Merete Mærkedahl for "sensuella".

- Det er meget grænseoverskridende for mig at skulle være så sensuel, som man er i en rumba, siger Merete Mærkedahl og fortsætter:

- Der ville aldrig stå "sensuel" under mit navn, hvis man slog det op i en ordbog. Det ville snarere stå "praktisk gris".

Men også Merete Mærkedahls forlovede, Anna Windfeld, har bemærket udviklingen, fortæller skuespillerinden.

- Jeg var til et fotoshoot med Cirkusrevyen (Merete Mærkedahl medvirker i næste års udgave, red.), og min kæreste lagde mærke til, at jeg brugte min krop anderledes, efter at jeg er begyndt at danse med Thomas. Jeg har fået en helt anden kropsbevidsthed og kropsselvtillid.

- Jeg øver også derhjemme i stuen, og min kæreste synes bare, det er skønt, at jeg får udlevet nogle andre sider af mig selv, lyder det fra Merete Mærkedahl.

Uanset hvor langt skuespillerinden når i "Vild med dans", tror hun, at hun vil fortsætte med at udleve nogle af de nye sider, hun har fået, efter at have været med i dansedysten.

- Næste gang jeg skal til en premiere på en film eller en teaterforestilling, tror jeg helt sikkert, at jeg vil re-tænke, hvad jeg skal have på, slutter hun.

/ritzau/