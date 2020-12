Albert Rosin Harson og Jenna Bagge har vundet noget langt vigtigere end titlen og trofæet i "Vild med dans".

Selv om skuespilleren Albert Rosin Harson og dansepartneren Jenna Bagge hverken har været dommernes eller bookmakernes favoritter gennem årets "Vild med dans", så markerede parret i den grad til lørdagens finale, hvorfor de var kommet så langt.

Som det eneste af finaleparrene fik Albert Rosin Harson og Jenna Bagge topkarakterer af samtlige dommere for deres freestyle, og det var kronen på værket efter 12 uger, hvor de ellers ikke blev spået mange chancer.

Samlet set endte parret på andenpladsen kun overgået af Badehotellet-stjernen Merete Mærkedahl og dansepartneren Thomas Evers Poulsen, som havde seernes sms-opbakning.

- Jeg er bare så glad for, at vi fik lov til at danse den freestyle. Det, synes jeg faktisk, er en sejr i sig selv, lyder det fra Jenna Bagge.

- Det var drømmen for mig at nå til finalen, og så var det helt okay at få en andenplads. Jeg følte allerede, at jeg havde vundet, fordi jeg fik Albert, siger den 31-årige danser.

Danseparret er ofte blevet spurgt, om de er blevet kærester, men afviser og understreger, at de har fået et venskab for livet.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke skal danse sammen mere, fordi det er det, der har bundet os sammen, lyder det fra Albert Rosin Harson.

- Men selv om der ikke længere er nogen kontrakt, der siger, at vi skal mødes der og der og skal dét og dét, så er jeg 100 procent sikker på, at vi kommer til at se hinanden meget mere i fremtiden, siger den 18-årige skuespiller.

"Vild med dans" vender tilbage med sin 18. sæson i efteråret 2021.

/ritzau/