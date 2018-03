Christopher Læssø dykker ned i litteratur om Anden Verdenskrig og britisk gangsterserie, når han har fri.

København. Han er kendt fra mange familiers faste lørdagsunderholdning, men når skuespilleren og tv-værten Christopher Læssø selv skal underholdes, tager han gerne forbi Klunkehjemmet i København med sin datter på syv år eller researcher krigshistorie.

Her fortæller Danmark har talent-værten om sit kulturforbrug.

Hvilken film så du sidst?

- Jeg har set de fleste af årets oscarbaskere, men den film, der har gjort størst indtryk på mig for nylig, er "Detroit". Jeg synes, historien er helt åndssvagt fæl.

- Den handler om oprørene i Detroit i midt-60'erne, hvor politiet var super racistiske. De bruger så meget af deres magt på en meget grim måde, og det fik aldrig noget efterspil.

Hvilke serier streamer du?

- Jeg venter stadig på fjerde sæson af "Peaky Blinders". Jeg synes, det univers er så tiltalende, de tager nogle fede kunstneriske valg, og den er så hardcore. Jeg har det største mancrush på Cillian Murphy, der spiller hovedrollen.

- Min kæreste (sangerinden Katie Keller, red.) og jeg kan altid lige se et afsnit af South Park. Det er bare sjovt. Jeg har ikke nået at se nogen af DR's eller TV2's nye satsninger, men jeg tænker, at jeg skal følge med i "Greyzone", som min kammerat Joachim Fjelstrup spiller med i.

Hvilken bog ligger på dit natbord?

- Jeg læser primært litteratur om Anden Verdenskrig. Den næste bog, jeg skal læse, hedder "Fanget på Østfronten" af Jens A. Berg. Jeg er i gang med at skrive på en tv-serie om danske soldater på Østfronten, så jeg har brugt virkelig mange år på at researche og læse en masse bøger om emnet.

- Indtil 1943 samarbejdede den danske regering med tyskerne og billigede også, at der var 6000 danske SS-soldater på Østfronten, og den historie er bare ligesom blevet glemt. Men jeg tror, Danmark er klar til at påtage sig ansvaret for det, vi medvirkede til.

Hvilke podcasts hører du?

- Jeg har aldrig hørt en eneste. Jeg er ekstremt langsom til at tage sådan nogle nye ting til mig. Jeg lader mig aldrig rigtig drage af strømninger, og det tog mig også lang tid at hoppe med på seriestreaming.

Hvilke magasiner køber du?

- Jeg køber magasinet Historie og Illustreret Videnskab. Inde i mig lever der jo en 75-årig mand med en togbane i kælderen. Jeg har altid været fascineret af historie og af faktuel viden. Min mor har været med til at give mig den interesse, og et af mine bedste minder er at sidde sammen med hende og gætte med på "Hvornår var det nu, det var?".

- En gang imellem køber jeg også Euroman, men jeg har boykottet dem lidt, fordi jeg ikke har været på forsiden endnu.

Hvilket program kan få dig til at tænde for fjernsynet?

- "Danmark har talent", selvfølgelig. Og så ser jeg nyheder. Jeg er nyhedsnarkoman og ser enormt meget TV2 News, selv om der sjældent sker noget.

Hvor går du ud for at være kulturel?

- Jeg bruger Nationalmuseet utroligt meget sammen med min datter på syv år. Der er noget helt magisk over Klunkehjemmet, det er den eneste legitime tidsmaskine, vi har. Det er så vildt, at vi har noget, der har stået så længe i vores lille by.

"Danmark har talent" bliver sendt hver lørdag klokken 20.00.

/ritzau/