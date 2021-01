Skuespillerinden følte mange ting om natten, da hun var barn. I dag har hun svært ved at forklare hvorfor.

Da skuespiller Danica Curcic var omtrent otte år gammel, følte hun flere gange, at der var ånder i nærheden. Hun kunne ikke se, men mærke dem.

- Jeg var meget fascineret af det, der ikke kunne ses og ønskede virkelig at møde en ånd. Der var et par gange, hvor jeg følte, der var en i nærheden, fortæller Danica Curcuc.

I dag er hun 35 år og aktuel i Netflix-serien "Equinox", hvor hun spiller Astrid, der som barn bliver sygeliggjort af nogle syner, hun har haft. Senere i livet får Astrid pludselig et opkald, der vender op og ned på hendes opfattelse af virkeligheden.

Når skuespilleren husker tilbage på sine egne fantasier som barn, kan hun ikke lade være med at tænke over, hvad det var, der fik den livlige fantasi til at blusse frem.

- Jeg dagdrømte meget og havde vilde drømme om natten, hvor det var som om, at alle lyde blev forstærket. Hele mit sanseapparat var tændt på det tidspunkt.

- Det skyldtes nok en blanding af mange ting. Jeg tror både, det er ens person, samt hvordan man har det derhjemme og i skolen, der kan spiller ind, fortæller Danica Curcic, som selv blev født i Serbien i midten af 80'erne og flyttede til Danmark som etårig med sin familie.

Det meste har hun dog forladt med barndommen, men noget hænger stadig ved.

- Jeg er stadig ret sensitiv og fintfølende, men jeg tror, at jeg med alderen er blevet bedre til at rationalisere og lukke ned for det, siger hun.

I den nye Netflix-serie dykker Astrid ned i sin fortid, fordi der er noget i hendes liv, hun mangler at få svar på. På samme måde har Danica Curcic ting i sit liv, som hun hele tiden forsøger at få afklaret.

- Jeg har helt klart søgt efter svar i min barndom, som vi alle gør i større eller mindre grad, og der kommer sikkert mange flere spørgsmål de næste mange år. Både omkring fortiden og det at have serbiske rødder, siger Danica Curcic.

"Equinox" fik premiere på Netflix den 30. december.

/ritzau/