Skal man dele familien op og fejre julen hver for sig?

Det spørgsmål er der nok mange, der stiller i disse dage. For mens julen står for døren, er smittetrykket tårnhøjt.

Med anbefalinger fra regeringen om at samles færrest muligt og med risiko for at give smitten videre til familiemedlemmer, der er i risikogruppen, er det nogle svære valg, der skal træffes rundtomkring i de danske stuer.

Men trods en coronasmitte på højt blus skal man også huske at leve. Det var budskabet fra Dan Rachlin, da han lørdag lavede et opslag på Facebook, hvori han kommenterede på TV 2-værten Gertrud Højlunds Instagram-opslag, hvor hun forklarede, at hun ville fejre julen alene, da hun ikke ville risikere at smitte sin mor.

'Skulle vi nu ikke liiiiiige? Slå koldt vandt i blodet. Tænke med såvel hjerne som hjerte. Huske at leve, bare en lille smule?' lyder det i opslaget fra Dan Rachlin.

'Og lad venligt vær, som Gertrud Højlund, at placere dig allerhøjest på den moralske hest, og tud om at du ikke skal se mor...for så dagen efter at blive afbilledet i et tvstudie, hvor du sidder tæt, i festligt lag med adskillige gæster og medvært og kolleger. Det sgu en tand for kvalmt,' skriver han.

Gertrud Højlund skriver i kommentarsporet, at hun ikke var helt tilfreds med, at hun skulle være centrum for en debat om, hvorvidt den almene dansker bør følge hendes eksempel.

Hun fortalte blot om sin egen situation og forsikrede, at hendes mor ikke skulle sidde alene til jul. Det udviklede sig til en længere samtale i Facebook-opslagets kommentarspor mellem de to, hvor Rachlin beklagede, at han fik langet ud efter hende, men det ændrer ikke på opslagets pointe, der henvender sig til den almene dansker:

»Min bekymring er, at nogen er blevet så nervøse og agtpågivende, at det risikerer at betyde, at ældre medborgere, far, mor, bedstemor eller lignende, sidder mutters alene nogle af de dage i løbet af året, hvor det er allersværest at være alene på,« uddyber Dan Rachlin over for B.T.

»De har glædet sig til at få besøg i kølvandet på 10 måneders isolation, så det ville blive meget tungt for dem, hvis de også skulle sidde alene juleaften. For nogens vedkommende, med eller uden corona, er det måske deres sidste jul.«

Han medgiver, at det handler om at finde en balance, og at man skal tage sine forbehold. Han tror godt, at han kan sikre ordentlig afstand og god hygiejne ved julebordet. Men han frygter, at mange træffer for vidtgående beslutninger:

»Der er voksne velfungerende mennesker, der tager det til et ekstra sikkerhedsniveau. Nogen skriver, at de i solidaritet selvisolerer sig. Sundhed handler også om at have et socialt liv og at kommunikere med andre mennesker. Det er der sundhedsfaglig videnskab omkring. Vi skal være forsigtige, men man skal heller ikke mase sig op i et sikkerhedshjørne, så det går ud over noget livgivende som det at få besøg.«

Men skal det ikke være op til den enkelte at vurdere, hvordan de håndterer situationen?

Deler I familien op til jul?

»Jo, men min bekymring er også, at vi, der har en større platform og dukker op i mediesammenhænge, skal være varsomme med ikke at give de mennesker, som vil besøge deres mor eller far på plejehjem, dårlig samvittighed,« siger han.

Dan Rachlin fortæller, at han skal fejre jul med sine nærmeste, at de bliver 10 mennesker, og at de som udgangspunkt ikke har tænkt sig at give afkald på juletraditionerne, selv om de vil overholde anbefalinger og restriktioner:

»Vi står ikke og brøler i to timer, men jeg ved endnu ikke, om vi danser om juletræet og synger.«

Gertrud Højlund har ikke ønsket at udtale sig.