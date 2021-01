Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Dagshoroskoper den 21. januar 2021

Vædderen

Du har behov for en god og stabil økonomi. Men når dine følelser kører op og ned som nu, er det udfordrende. Hvis du får mere ro på, så ser det ikke så mørkt ud.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren



Tyren

Du møder dine omgivelser med åbenhed, og det gør dig populær og giver dig en dyb følelse af anerkendelse. Det gælder om at nyde den, for der er ikke mange af den slags.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen



Tvillingen

Du kan virke lidt fraværende og drømmende, og du er følsom over for dine omgivelser. Det gælder derfor om at få kontakt med dit indre, som giver dig afklaring og ro.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisken



Krebsen

Du er socialt anlagt og har et stort behov for kontakt med andre. I dag har du behov for fred og ro, som du opnår ved at søge kontakt med ældre og erfarne personer.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren



Løven

Du er følsom over for, hvordan andre ser på dig. Anerkendelse betyder meget, men stol ikke for meget på de indtryk, du modtager, du er mere påvirkelig end sædvanligt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken



Jomfruen

Dit behov for at udvide din horisont kan medføre, at du bliver utålmodig og spreder dig for meget. Koncentrer dig om et emne ad gangen, det giver det største udbytte.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten



Vægten

Du tager meget ansvar, især på det økonomiske område Hvis du er administrator, er det vigtigt at være ekstra omhyggelig, for du vurderer næppe tingene klart i dag.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpionen



Skorpionen

Du kan få nogle intense og dybe oplevelser med din partner. Det skyldes, at dit sanseapparat er mere fintmærkende, og du er mere dyb i følelsesmæssige anliggender.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten



Skytten

Du har det bedst, hvis der ikke er for mange omkring dig. Det begrænser dine muligheder for at være produktiv og få arbejdet til at glide effektivt uden problemer.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen



Stenbukken

Din fritid er lig med at dyrke din hobby. I dag er du motiveret til noget, der giver dig fysiske udfordringer, så du kan få afløb for nogle af de ophobede spændinger.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven



Vandbæreren

Du er meget rastløs og synes måske, der er for meget uro i hjemmet. Men det kan du jo tackle ved at foreslå, du laver noget fysisk aktivitet sammen med familien.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen



Fisken

Du kan nemt blive for følelsesbetonet i anliggender, der har med kommunikation at

gøre. Tænk dig derfor om i din omgang med andre – og meget forskellige -mennesker.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne