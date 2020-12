Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Vædderen

Du er social og udadvendt med stort behov for at være en del af et fællesskab. Det kan du dog let slå skår i på grund af dit temperament, som let kommer ud af

kontrol.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tyren

Anerkendelse opnår du gennem dit erhverv, hvor du er en god holdspiller. Men det er tænkeligt, du ryger ud på bænken i dag, du er mere oprørsk, end du plejer at

være.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tvillingen

Du søger utrætteligt efter svar på alverdens spørgsmål. Netop nu kan der du ikke overraskelser op, som sætter tingene i et andet lys, end du havde forestillet dig.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Krebsen

Lige nu har du behov for at søge dybt ned for at finde ud af, hvorfor dine følelser er i oprør. Årsagen til det findes meget ofte hos én selv og sjældent hos andre.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Løven

Samværet med din partner byder på nogle overraskelser. Men det er også en dag, hvor dine følelser kan tage nogle ordentlige rutsjeture, som godt kan påvirke

stemningen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Jomfruen

Du identificerer dig følelsesmæssigt med dit arbejde, som du ønsker skal køre efter en snor. Derfor har du det bedst, når der ikke optræder for mange overraskelser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vægten

Det falder dig naturligt at være høflig og gøre andre tilpas. Du vil helst ikke såre nogen. Men det kan betyde, at dine medmennesker kommer til at styre dit liv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Skorpionen

Du har behov for en rolig aften sammen med familien. Det kan blive en inspirerende dag, men det bliver også en dag med overraskelser. Vær derfor

forberedt på det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skytten

Du har en medfødt evne for alle former for kommunikation. Men du skifter hurtigt emne, og det kan gøre det vanskeligt at fastholde interessen hos dem, du taler med.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Stenbukken

Stabilitet og sund økonomi giver dig tryghed. Når der så sker overraskende ting, får du en følelse af at miste fodfæste, men det er heldigvis ikke specielt alvorligt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Vandbæreren

Du vil være i forreste række og har behov for at blive anerkendt. Men temperamentet og kraftige følelsesudbrud kan ødelægge det lidt for dig. Gå derfor langsomt frem.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Fisken

Når du er uligevægtig, som du føler, du er nu, er det bedst at søge ind i din indre verden. Her har du adgang til mange ressourcer, som kan hjælpe dig med tingene.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisken