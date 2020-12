Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du er intens og kommer dybt ned i følelsesmæssige anliggender. Du er samtidig meget lidenskabelig, og det kan give nogle stærke oplevelser sammen med din partner.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Tyren

Du har behov for daglige rutiner som fx arbejde, sundhed og kost. Men det er vigtigt, du også holder fri, så du kan koble af og lade op. Motion styrker helbredet.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Tvillingen

Du har mange kreative talenter og forstår at bruge dem. Men du kan blive for overgearet, og det er ikke godt. Vær meget bevidst om det og vend det til noget positivt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Krebsen

Du glæder dig til en hyggeaften, men der er lidt urolige stemninger i luften. Brug derfor dine følelser, men lad dem ikke styre dig, så kan det blive en god aften.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Løven

Du er bedre til at tale om dine følelser end at være i dem. Du vil helst bevæge dig på overfladen, men tag et dyk ned i de følelsesmæssige dybder, det er livgivende.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Jomfruen

Materiel sikkerhed og god økonomi er det fundament, du hviler på. Men når det er fyraften, er dit behov at nyde det, og kun fantasien sætter grænser for udfoldelserne.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyren

Vægten

Dine fornemmelser er tit meget præcise. Men i dag kan du ikke helt stole på dem, for du ser ud til at gå i din egen verden, og du kan godt virke noget ved siden af dig selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vædderen

Skorpionen

Følsomheden er både din styrke og din svaghed, fordi grænserne mellem dig og andre kan være flydende. Du har behov for at sætte grænser, så du kan holde balancen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisken

Skytten

Du har store forventninger til dine omgivelser. Du ser tingene gennem de positive øjne, så vær ekstra opmærksom på, at noget kan være alt for godt til at være sandt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Stenbukken

Du har gode muligheder for succes på jobbet, og du bruger måske også din fritid på arbejdsrelateret beskæftigelse for at nå de mål, der giver dig stor anerkendelse.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Vandbæreren

Du er draget mod filosofi og religion, som du søger en dyb forståelse af. Men i dag er du lidt for entusiastisk, så du glemmer din egen dagligdag. Find en god balance.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Fisken

Du er meget intens i følelsesmæssige anliggender. Når du går så dybt, kan det give nogle stærke oplevelser, men det giver dig også en større psykologisk selvindsigt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpionen