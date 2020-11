Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du har svært ved at være i ro og mener måske, der er for megen uro i hjemmet. Det kan du få tacklet ved at foreslå familien, at I laver noget fysisk aktivitet sammen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Tyren

Det er ikke kommunikation med omgivelserne, du vil være mest optaget af i dag. Du er mere inspireret til at beskæftige dig med aktiviteter, der sætter pulsen i vejret.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Tvillingen

Til trods for svære tider ser du en mulighed for at forbedre økonomien. Men du kan let blive for følelsesbetonet i denne proces, så udskyd forhandlingerne til i morgen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Krebsen

Dit behov for anerkendelse har gode muligheder for at blive opfyldt i dag. Men det kræver, du kan styre dit svingende humør, så tænk dig om, inden du siger noget.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Løven

Når tingene ikke kører for dig, som tilfældet er nu, har du en indre verden, du kan søge ind iu. Her har du adgang til nogle dybe ressourcer, som du kan bruge aktivt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fiskene

Jomfruen

At være en del af et fællesskab er et nødvendigt behov. I dag har du det bedst med en gruppe aktive mennesker, hvor de fysiske præstationer sætter humøret i vejret.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Vægten

Dine følelser og humør kører op og ned, og tingene går ikke din vej. Men inderst inde ved du godt, det ikke er sådan, det forholder sig, vend det om til noget positivt.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Skorpionen

Når du deltager i diskussioner om retfærdighed eller det modsatte, skal du være ekstra opmærksom på dit humør. Du tænder let af, og så ryger diskussionen af sporet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Skytten

Du har behov for at bruge din stærke psyke til at bearbejde dit temperament, som kan være lidt ude af kontrol. Du må reagere psykologisk og derved få styr på det.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Stenbukken

Samværet med din partner kan byde på nogle overraskelser. Men det er også en dag, hvor dine følelser let kan tage nogle rutsjeture, som godt kan påvirke stemningen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Vandbæreren

Du identificerer dig følelsesmæssigt med dit arbejde, som du helst ser køre efter en snor. Derfor har du det allerbedst, når der ikke optræder for mange overraskelser.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Fisken

Det falder dig naturligt at være høflig og gøre andre tilpas. Du vil helst ikke såre nogen. Men det kan medføre, at dine medmennesker kommer til at styre dit liv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven