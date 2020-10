Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Dine fornemmelser rammer ofte plet. Men vær opmærksom på de signaler, du opfanger nu. De er meget subjektive, for de er optaget gennem et filter af dine følelser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Tyren

Du kan have mange illusioner og fantasifulde forestillinger om tingenes tilstand. Du kan være lidt verdensfjern, og det indebærer en risiko for at handle uovervejet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fiskene

Tvillingen

Du har behov for det impulsive og afvekslende, og der skal ske noget hele tiden. Det bevirker, at du har behov for fornyelse, og du giver ny inspiration til vennerne.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Krebsen

Det er vigtigt for dig, at du hele tiden har et mål at gå efter. Netop nu er der fokus på kontakt og formidling, og det udnytter du til at få nogle nye aftaler på plads.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Løven

Du kan ryge ind i en diskussion, når nogen bliver udsat for stor uretfærdighed. Pas på ikke at blive belærende og skolemesteragtig. Det giver en noget negativ virkning.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Jomfruen

Du tager gerne ansvar på det økonomiske område. Hvis du administrerer andres penge, er det meget vigtigt at være ekstra omhyggelig, især hvis der er tale om en handel.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Vægten

Du må have en overraskelse i ærmet, hvis du skal være sammen med din partner i aften. Gør dig umage, for du er følsom over for de forventninger, din partner har.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Skorpionen

Du er fokuseret på daglige rutiner, forpligtelser og din kost. Men det er vigtigt, du kan koble af, når det er fyraften. Elles kan du ikke lade op, og det er ikke sundt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Skytten

For dig er hobby ikke blot en fritidsbeskæftigelse. Den skal give mening, og i øjeblikket er din store interesse en hobby, der både er sjov og kræver en god fysik.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Stenbukken

Din følelsesmæssige stabilitet indfinder sig først, når du er sammen med din nære familie. Det betyder virkelig meget for dig, at samværet er givende for alle parter.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Vandbæreren

Du har lyst til, der skal ske noget. Du kan ikke bruge aftenen på at være inaktiv, så du aktiverer naboer, og hvem der ellers har lyst, til at få sat gang i tingene.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Fisken

Du har et stærkt følelsesmæssigt forhold til dine materielle værdier. Men stop op og tænk på, der er andre værdier end de materielle, fx at kunne sanse og nye nuet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren