Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du har en del aftaler, der skal afklares. Derfor må du være opmærksom på ditnhumør, som er ret følelsesladet. Vær omhyggelig i din måde at kommunikere på.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tyren

Livets skole har lært dig, at retfærdighed ikke fordeles ligeligt. Men når du i dag er oppe i det røde felt, glemmer du det og ryger lige ind i en ukontrollabel diskussion.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Tvillingen

Du har let ved at miste overblikket. Derfor bør du være ekstra omhyggelig, når du har med andre mennesker at gøre. Træf ikke beslutninger i dag, men vent til i morgen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Krebsen

Du går dybt følelsesmæssigt og psykisk. Det kan give en dejlig oplevelse sammen med din partner. Men sørg for at undgå opslidende skænderier og negative følelser.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Løven

Du er ikke oplagt til sjov og ballade. Du ser negativt på tingene, og det må du erkende, så du kan komme videre. Det er vigtigt at finde årsagen til tingenes tilstand.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Jomfruen

Du er ovenpå, du har overskud af humør og lyst til livet. Denne livsglæde virker inspirerende og smittende på dine omgivelser, som du får med på spontane fornøjelser.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Vægten

Din følelsesmæssige ustabilitet kan slå skår i idyllen på hjemmefronten, fordi du opsøger diskussionen. Tæl til ti – og tag for din egen skyld fornuften med på råd.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skorpionen

Du har ordet i din magt, og det giver gode muligheder for at få tingene gjort færdige. Men dit temperament lurer lige under overfladen, og det skal styres konstruktivt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Skytten

Du har svært ved at opnå den økonomiske tryghed, du har behov for. Træd et skridt tilbage og analyser situationen, så vil du opdage, at det ikke er så galt endda.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Stenbukken

Du er inspirerende, og du tager gerne initiativet til noget nyt. Derved bliver du katalysatoren, der får ting til at virke fint og gør dig til det helt naturligenmidtpunkt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vandbæreren

Dine følelser fylder meget, og du har svært ved at forholde dig til dem. Gå ind i dit indre og drik af visdommens kilde, så finder du det svar, som giver dig mere ro.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fiskene

Fisken

Du virker inspirerende på dine venner, og det puster nyt liv i fællesskabet. Men da dine følelser svinger meget, skal du undgå konfrontationer. Vær bevidst om det.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren