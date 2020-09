Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet? Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

Vædderen

Du opnår anerkendelse gennem dit erhverv, hvor du helt er firmaets mand. Det er dog sandsynligt, du går på tværs af reglerne, for du er mere oprørsk end sædvanligt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tyren

Du søger konstant efter viden om livets store spørgsmål. Men det kan blive for uoverskueligt. Ved at indsnævre interessefeltet, vil du se tingene i et andet pespektiv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten

Tvillingen

Dine følelser kan svinge en del. Derfor bør du være ekstra omhyggelig, når du har med andre mennesker at gøre. Træf ikke beslutninger i dag, men vent til i morgen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Krebsen

Brug din begejstring og gode humør sammen med din partner. Det kan der komme en aktiv og inspirerende dag ud af. Udsæt ikke til i morgen, hvad du kan gøre i dag.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Løven

På grund af travlhed har du i lang tid ikke tænkt på krop og sundhed. Det skal der rådes bod på nu, og du vil begynde med en lang gåtur, som giver sved på panden.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Jomfruen

Du er ovenpå, og du har overskud af humør og mod på livet. Denne livsglæde virker inspirerende og smittende på dine omgivelser, som du får med på spontane fornøjelser.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Vægten

Dine nærmeste er nu i fokus, og du er meget givende, når du er sammen med familien. Det kan derfor blive en dag med højt humør og overskud. Det skal bare nydes.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skorpionen

Du har det bedst med afveksling og stor aktivitet og ikke til et stillesiddende liv. Men når adrenalinen kører, kan det gå lidt for hurtigt. Tænk dig derfor godt om.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Skytten

Du laver nødigt om på tingene omkring dig. Men presset hjemmefra stiger, og du må indse, der er ting, der ældes over tid. Kom derfor i gang og få ro på hjemmefronten.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Stenbukken

Du har mange kreative talenter, men du overvurderer dig selv. Du vil gerne være populær, men du kan ikke gøre alle tilfreds. Vær dig selv, det er alligevel det bedste.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vandbæreren

Du tænker på de svage og vil gerne hjælpe dem, der ikke har de samme goder som dig. Men du kan ikke frelse hele verden og må derfor økonomisere med dine ressourcer.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisken

Fisken

Det er ikke det rutineprægede, du har lyst til. Det er derimod det spændende og utraditionelle, kombineret med fysisk aktivitet sammen med vennerne, der er sagen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren